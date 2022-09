¡Gol al 101‘! Griezmann da el triunfo al Atlético en un final loco contra el Porto

Condenado a la última media hora en cada partido, en una estrategia más que discutible en lo deportivo, por los 40 millones que deberá pagar el Atlético al Barcelona si juega al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los encuentros disponible entre la pasada y la actual campaña, asomó el internacional francés para ser tan decisivo como hace tiempo no le se recuerda, para dar un triunfo que nadie intuía en el Metropolitano y que disimula todas las incesantes dudas que demostró el conjunto rojiblanco.

La consigna fue visible desde el minuto 1. No sacó nunca en corto Jan Oblak, en duda desde el sábado por una contusión severa en el muslo izquierdo y titular este miércoles. Pateó arriba cada saque desde su portería. Al más mínimo intento de jugarla por abajo, el Oporto se posicionó en sectores más altos del terreno. Un aviso. Después ubicó a Joao Félix en una zona de partida a la izquierda que le funcionó un ratín. Tres jugadas. Diez minutos. Al inicio.

En el minuto 16, Simeone llamó a Koke para expandir su corrección por toda la banda derecha. Ya algo no cuadraba en el partido para el técnico, que contempló el partido, primero, desde la presión. Advertido por el encuentro de hace un año en el mismo escenario contra el Oporto, por cómo oprimió el equipo portugués entonces al bloque rojiblanco en cada una de sus líneas, el técnico se protegió en la salida de balón.

Ahí, el inicio de curso discute a Yannick Carrasco, cuyo desequilibrante cambio de paso es hoy esporádico (fue cambiado al descanso por Lemar). Y expone a un medio campo previsible, sin que Koke Resurrección pierda una posición que reduce su visión hacia adelante; sin que Marcos Llorente sea el que fue hace dos temporadas en su reencuentro con el interior derecho y sin que Saúl sea la solución, porque sus mejores cualidades de llegada y fuerza apenas se perciben en el área. Tampoco lo son ni Geoffrey Kondogbia ni De Paul, que empezaron en el banquillo. Sí parece serlo Axel Witsel, pero es tan crucial como central que no lo mueve aún al medio campo.

Pero, aún por encima, sobresale el problema evidente -y recurrente- que sufre en el carril derecho. Desde que se fue Trippier, Simeone no ha encontrado a nadie tan expresivo en ese puesto. No lo es Marcos Llorente, porque no es su demarcación y aporta más desde otros lugares, pero tampoco lo parece ni de lejos a día de hoy -con tres partidos ya jugados-, la elección prioritaria de Simeone en el mercado por Nahuel Molina. Recién llegado, le queda mucho recorrido para ser -o parecer- lo que espera de él. Ni en ataque -impreciso, sin confianza, sin atrevimiento- ni en defensa, sobrepasado por sus adversarios. Lo detectó el Oporto, que hurgó en la herida cada vez que pudo, con el uno contra uno que rebuscó y ganó unas cuantas veces Galeno. Fue sustituido al descanso por De Paul.

Es más, instante a instante, metro a metro, más allá del cuarto de hora, el equipo portugués tenía mucho más claro a qué jugaba que el Atlético. De no ser por Oblak, atento ante Evanilson, habría sido peor. O si Taremi hubiera encontrado algún rematador después del rodeo que le hizo a Giménez, también por debajo de la altura que ha tenido en otros tiempos en el centro de la defensa del esquema de Simeone.