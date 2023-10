“Patón” Mejía reaparece tras salir del Olimpia, ¿qué pasará con él?

Mejía se presentó en la Academia de fútbol Anthony’s Sport en Pespire, Choluteca, donde regresó al ojo público con una rueda de prensa.

Desde un inicio se mostró muy sincero, revelando que a pesar de su salida, el Olimpia es muy importante para él, pues es el Club “de mis amores” como se refirió Patón.

Pues desde sus inicios, y luego de su paso en Inglaterra, se había tomado un descanso de las canchas y fue recibido por muchos años por el club merengue hasta su inesperada renuncia en los últimos meses, la cual llegó a sorprender a todos.

Además, reveló que su más grande ídolo, siempre había sido el exmotaguense Jorge “El Pitbull” Claros.

“En realidad no admiro a nadie como tal, pero siempre admiré a Jorge “El Pitbull” Claros”, aclaró el Patón Mejía.

Agregó que su momento más hermoso fue cuando jugó en la Selección de Honduras contra Lionel Messi ante la Selección de Argentina.

Además, expresó como se sintió luego de ser campeón con el Olimpia en dos ocasiones, rememorando esos momentos tan importantes en su vida profesional.

“Es lo más bello que puede existir, porque te conocen internacionalmente, la primera la ganamos en el 2017 con el entrenador Restrepo en Costa Rica, Al Santos y la segunda con Troglio que le ganamos al Alajuela”.

Asimismo, aclaró que no le gustaría para nada ser entrenador de algún equipo para su futuro, ya que ha visto la dificultad de poder tomar un cargo tan importante como ese.

Pues todo se enfoca a su experiencia como jugador, misma razón por lo que se ha involucrado al entrenamiento para niños con la Academia de fútbol Anthony’s Sport.

“Yo siempre apoyo el fútbol, pero dirigir no me gustaría, porque conozco como sufre un entrenador y lo que pasa... no me gustaría pasar por lo que pasaron ellos; soy jugador y por eso no me gustaría, porque pensaría ‘fui jugador, haría esto’, es por eso que apoyo a los niños y mi deseo es que el fútbol hondureño salga adelante.”

El futbolista envió un mensaje para los jóvenes hondureños, pues recomienda no dejar los estudios a pesar de la complejidad y los deseos que a veces una persona puede tener, pues es lo más importante.

“Siempre les digo que sigan los estudios, pues es un poco complicado, porque a veces uno dice ‘voy a jugar fútbol y no voy a estudiar’, pero cuando uno crece, le hace falta los estudios y la verdad un jugador estudiado y graduado vale mucho”, cerró la entrevista el Patón.