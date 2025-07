Welcome responde sobre su fichaje por Platense y el regreso a Primera División

Puerto Cortés, Honduras.

Georgie Welcome manifestó su compromiso con Platense, ahora con la misión de estar en Primera División. Además, expresó sus sensaciones sobre volver a enfrentar a equipos como Olimpia, Real España y su exequipo, Motagua.

Un nuevo comienzo. El Platense regresa a la Primera División del fútbol hondureño tras el fallo del TAS y con ellos llega un recordado delantero en la Liga Nacional de Honduras, Georgie Welcome.

Welcome llegó al conjunto 'Escualo' procedente del Parrillas One y firmó contrato por un año: "Es un club grande, histórico", dijo a Claudia Torres, periodista de Grupo OPSA.

Entrevista con Georgie Welcome

¿Cómo ha estado la preparación ahora con Platense?

Excelente, dando gracias al Señor, sin él no podía estar aquí. Vengo para aportar mi poquito de arena para ayudar al equipo y primero Dios sacar esto que queremos.

Tiene Georgie Welcome para darle muchísimo al fútbol y ahora en Primera División

Jesús me tiene bien preparado, físicamente muy bien. Voy a seguir trabajando y jugando hasta que él me diga ya no.

¿Qué representa qué Platense vuelva a Primera? La oportunidad de ver otra vez tus goles...

Es un club grande, histórico y tengo que darle gracias al profesor también, más los compañeros que estoy aca tambien. Estar en Primera va a ser un orgullo; primero Dios hay que entrenar para eso, trabajar fuerte, con la humildad, con la ayuda de los profesores y compañeros.

¿Qué ha hablado con el Profesor, está a tono Georgie Welcome?

Soy muy poco para hablar, vengo a trabajar fuerte para ganar un puesto por que no solo por un nombre vamos a ganarlo , hay que trabajar por eso, ya que hay otros compañeros en la posición mía también. Voy a trabajar fuerte, confiando en Jesus que todo va a salir bien".

¿Qué recuerdos tiene de la Primera División?

Jugar contra los equipos grandes. ¿Golear al Olimpia?, se le consultó, y respondió: 'Esa siempre es la meta'. Con Motagua lo hacía, con mucho respeto por los campeonatos más los jugadores grandes es emoción. Pienso que todos los equipos de Liga Nacional son grandes, están ahí por algo, primero Dios se pueda lograr el objetivo para estar ahí en Primera y jugar contra esos equipos.

¿Te reta golear al Olimpia o Motagua?

Siempre. El fútbol es de jugar, pienso que toda la oportunidad que da Jesús, todos los equipos son grandes y más cuando uno mira esa camisa blanca.

¿Ahora te vas a vestir de blanco y verde?

Son dos, entonces vamos a morir los dos en la cancha.

Mensaje a la afición

Dando gracias a la afición y a los profesores que me trajeron acá, darme otra oportunidad para estar jugando en Honduras. Ojala que apoye al equipo al 100, ya sabemos como es la afición, un poco bravo, pero ese es el reto que buscamos.

¿Ya firmaste con Platense?

El contrato ya lo firmé, por un año.