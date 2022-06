Gareth Bale, entre risas, descarta jugar en equipo de la Liga Española tras salir del Real Madrid

Gareth Bale, capitán de País de Gales y jugador del Real Madrid desde 2013, ha descartado este viernes en conferencia de prensa que el Getafe vaya a ser su próximo equipo.

Dos días después de que Ángel Torres, presidente del Getafe, anunciase que les había sido ofrecido el zurdo galés para la próxima campaña, el propio futbolista fue tajante al descartar, entre sonrisas, esta opción ante los medios informativos en la víspera del partido ante Bélgica de la Liga de Naciones: “No me voy al Getafe, eso seguro”.

“Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador”, dijo Ángel Torres, quien añadió: “No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible”.