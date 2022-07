Futbolista hondureño Lázaro Yánez sale del retiro y emprende exitoso negocio

“He tenido la dicha de estarme formando de esta prestigiosa universidad y gracias a Dios me sigo preparando. Estoy defendiendo mi tesis y dentro de dos semanas me convertiré en máster, que es una faceta nada fácil, pero tampoco imposible”, expresó con alegría Lázaro Yánez.

“Yo siempre he tenido la oportunidad de emprender en cualquier cosa, yo vengo de un pueblo, San Sebastián, Comayagua, y este negocio se dio en pandemia, estábamos parados, los gastos estaban mes a mes y yo no miraba cómo solventar, entonces tomé mi carrito que es un corolita año 78 y empecé a vender lácteos, luego se dio lo de los hot dogs”, explicó el futbolista.

¿Son cariñosos sus hot dogs?-le consulté a Lázaro Yánez.

“No, fíjate que no. Los vendía a 35 pesitos, luego esto ha ido subiendo y lastimosamente a veces uno quisiera mantener los precios, pero no se puede”.

“Ahora la situación ha empeorado con la canasta básica y el aumento del combustible. Ahora los tengo a 40 pesitos, pero la gente no se queja, porque es producto de calidad”.

Lázaro Yánez también nos contó que con el paso del tiempo el negocio ha ido en alza por la buena aceptación de sus productos y sus buenos precios a los consumidores; vende de 90 a 100 perros calientes por día.

“Bueno en un día normal yo me muevo a diferentes pueblos de Comayagua como: San Sebastián, Lamani, Cane, Humuya y por lo general vendo de 100 a 90 hot dogs y en ferias hay más demandas ja,ja,ja”.

Seguidamente, exhortó a los hondureños a que se animen a emprender y que quedarse de brazos cruzados es el peor error.

“Les aconsejó que impulsen y que no tengan temor, sé que tenemos sueños y anhelos. Busquemos esa persona o un vínculo familiar. Yo disfruto preparar mis hot dogs cuando estoy en mi carreta, los motivo a que cumplan sus sueños”, aseveró Lázaro.

Por último, nos contó que hace un par de meses el volante de los Lobos de la UPN inauguró su restaurante “La Galera 0317” que está ubicado en San Sebastián, Comayagua.

SUS FRASES

“Tenemos que volver a ser ese equipo protagonista y anhelamos buscar el campeonato. Tenemos que arrancar de la mejor manera”

“La llegada del profesor Héctor Castellón ha sido para bien y está manejando muy bien al grupo. Nosotros y la junta directiva los estamos respaldando”.

“Yo me tenía otros planes, pero el profesor Héctor Castellón me vio condiciones y me dio la oportunidad de probarme, me sometí a las pruebas y gracias a Dios formo parte del equipo”.