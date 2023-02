Fuad Abufele lanza propuesta para evitar violencia en estadios

Una menor de edad murió la noche del pasado jueves luego de enfrentamientos entre integrantes de las barras del Marathón y Real España, cuando ambos equipos disputaban el clásico en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Keiry Gricel García Baide, de 14 años de edad, fue la joven que falleció en un hospital privado de la capital industrial tras recibir un impacto de bala en cuello.

Tras lo ocurrido, Fuad Abufele, uno de los presidentes del Real España, rompió el silencio y dejó contundentes palabras en donde aprovechó para lanzar una serie de propuestas para erradicar de una vez por todas la violencia en los estadios.

“Un evento más que ocurre adentro y afuera del estadio. Y no se toman medidas radicales departe de la Liga Nacional de Honduras y más aún de la Fenafuth; no basta con castigar a los equipos con cierre temporal de estadios, porque no está ahí el problema, el problema es quien entra al estadio”, comenzó señalando Fuad mediante su cuenta oficial de Twitter.