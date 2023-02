“Era mi niña, mi vida, mi todo”: Padre de Keiry García

“ Era una niña que venía empezando a vivir, le quitaron el sueño. Dios se va a encargar de todo esto. Me duele porque era mi vida, era todo para mí, era mi novia, mi consejera. Era la que me motivaba todos los días”, aseguró mientras sollozaba.

Contó que su hija Keiry le decía: “Papi vos eres lo máximo; y no entiendo por qué Dios me quitó a mi hija, si me la prestó por poco tiempo, por qué me la quitó”.