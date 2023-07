Francisco “Pancho Ra” cuenta su experiencia en el fútbol y su nueva faceta

Realizar la entrevista fue un desafío. De entrada, nos atendió muy amable, pero a su alrededor, había muchos aficionados que le pedían fotos. Recientemente, “Pancho Ra” se había coronado campeón de veteranos de la Liga Nacional en Choluteca tras vencer al Viafil de San Pedro Sula en penales, pero no jugó.

¿Qué pasó que no vio acción? Le consultamos al delantero. “No ve que el año pasado estaba jugando con Porteño, equipo nuevo y cuando comenzó el Nacional y no me pudieron inscribir, solo puedo jugar de local”, comentó el zurdo que le dio muchas alegrías al Motagua marcando aquel recordado golazo contra Real España en sus primeros inicios con las águilas allá por 1998.

La vida de Pancho Ra en el sur del país es como la de cualquier hondureño, se viste humilde, ha vuelto a sus raíces en su natal Amapala, Valle.

“Mire, me sigue persiguiendo los títulos, aunque no jugué el Campeonato Nacional, soy campeón porque pertenezco a los Tigres de Nacaome”, comentó Ramírez.