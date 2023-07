Pedro Troglio sobre Reinaldo Rueda: “Es una gran elección”

Ese partido tiene otro tipo de sensaciones.Ese partido se toma de otra manera, no importa que sea amistoso o si se juega afuera, sobre todo por el condimento anímico que genera. Les pido que nos acompañen con tranquilidad y que vengan a ver un buen espectáculo y a divertirse, no generemos violencia, compartamos bien y disfrutemos el partido.

No me sirven mucho de termómetro porque se juega cada dos días que no es normal y también en canchas sintéticas que tampoco es normal, entonces nos sirve para las personas que están lejos de su país nos puedan ver y a nosotros para estar juntos en las concentraciones. En fin, nos sirve para entrenar y estar juntos, así que tratamos de aprovecharlo.

Sí, sí. Salvo si agrega Chirinos y ya estamos todos.Y de repente algún jugador que pueda salir. Usted siempre ha sido franco con ellos cuando no van a tener posibilidad de tener muchos minutos.Si hay alguno que quiere salir porque siente que no va a jugar, tiene las puertas abiertas, pero de parte mía está todo bien. A nadie le digo que no va a tener posibilidad, lo dejo luchar, salvo que yo vea que no hay lugar y me lo pidan, ahí los dejo salir, sino que se queden y peleen.

CERRADO EL CAPÍTULO DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Ya dejando atrás también ese capítulo de rumores que lo ponían cerca de la Selección de Honduras y que también estaba sonando en su cabeza

Es que ahí hay una confusión, yo no tenía nada en la cabeza. A mí nunca me escucharon, nunca me preguntaron qué proyecto tengo, así que nunca estuve en los planes de la Federación. Yo vivo hace 50 años de esto, entonces, si no te llama el presidente de la Federación o Rafael Villeda para preguntar cuál es tu propósito en la Selección... pero yo nunca me sentí en la lista, nunca estuve. Creo que los dos que sí estaban eran Osorio, Rueda y hasta puede ser De Felippe, que está fuera del país, pero a mí no me llamó nadie, así que me quedo fuera, nunca estuve metido dentro de los candidatos.

Yo sé que usted se siente feliz en Olimpia, pero habiendo logrado todo lo que ha conseguido aquí, le incomoda no ser tomado en cuenta en la Selección.

Si ahora que lo hemos ganado todo no se tiene consideración, imagínate el día que se pierda algo. Lo que sí creo que es que no se ve al fútbol hondureño como algo muy importante, desde lo dirigencial y en todo aspecto. Es difícil porque no se ve a los técnicos que trabajamos aquí en el país. Pero repito, estoy hablando de algo que nunca existió, eso lo armó el periodismo, a mí nunca me llamaron.

Hay que decir que mucha afición lo quería sentado en el banquillo de la afición, así como otros que no.

Eso es secundario, me tienen que llamar los que mandar, lamentablemente la gente no decide eso. Yo estoy bien acá y seguiré dirigiendo acá. Para mí sí es un campeonato exigente, durísimo, además de la Liga de Concacaf.

¿Qué le pareció la elección de Reinaldo Rueda como técnico de Honduras?

Excelente entrenador, súper capaz, una gran elección porque es un técnico que ha dirigido y ganado mucho, ha conseguido muchas cosas, es reconocido, querido y está bien que se vuelquen a alguien conocido. Como dice el refrán, mejor algo conocido que algo sin conocer.