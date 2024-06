Chelito Martínez señala su sueño con Honduras y el detallazo de Palma

¿Qué significa para usted estar convocado en el arranque de una eliminatoria, recuerda cuando lo llamó Diego?

Para mí es un privilegio estar aquí en la Selección Nacional, uno como jugador anhela estar aquí, muy contento por el llamado.

¿En lo personal cómo lo toma?

Es un sueño hecho realidad, lo que soñaba y anhelaba se me está cumpliendo, falta cumplir muchas cosas, eso se va a lograr gracias al trabajo.

El regalo que le dio Luis Palma y el compartir con sus compañeros a quienes miraba por televisión

Estos son momentos únicos para mí, que va a quedar marcados para toda la vida, me siento feliz de compartir con cada uno de ellos, contento a la par del Choco Lozano y Luis Palma. Anoche estuve conversando (Palma), a veces uno tiene el concepto de una persona, pero cuando se trata es diferente, se me enchinaba la piel cuando estaba platicando con él, ver a un jugador que está jugando en Europa, la Champions y para mí compartir con él no tiene precio, se me pone la piel de gallina estar viviendo este sueño, él me entregó esa camisa, va a quedar de recuerdo y marcada para siempre conmigo.

Salía con Rambo de León en fotos, ahora está en la Bicolor Nacional

Esas son cosas que uno ha anhelado, en ese tiempo me tocó compartir con él, siempre me gusta recibir consejos, me siento bien y sigo manteniendo los pies sobre la tierra

¿Cuál fue la primera conversación con Reinaldo Rueda?

Aún no he conversado con el profe, él solo observa los trabajos, hay que estar atentos, ya sea solo 20 segundos si toca sumar con la Selección, es de estar preparados, estar listo, va a ser un privilegio para mí.

¿Qué ha hablado con los demás compañeros de cara a la eliminatoria?

Cada uno de los jugadores que estamos aquí están concentrados, ese partido lo vamos a tomar con máxima seriedad, no hay rival fácil, todos estamos concentrados anhelando empezar la eliminatoria de la mejor manera.