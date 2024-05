Presidente del Victoria anuncia tres fichajes, bajas y futuro de Salomón Nazar

El CD Victoria fue uno de los tres equipos que se mantuvo emproblemado en la lucha por no descender a Segunda División del fútbol hondureño.

¿Cómo vivieron la lucha por el descenso?

“Sí, el tema es difícil, porque independientemente del comienzo del torneo, todos hacemos sacrificios para llevar jugadores con capacidad y no estar involucrados en este tipo de situaciones. Sin embargo, nos toco a nosotros estar en esta situación, no son cosas fáciles, pero la unidad de la junta directiva, de los jugadores, la afición, y un respaldo de Dios que no lo podemos dejar por fuera, eso nos dio esa estabilidad y poder continuar en primera división”.

El Vida descendió, ahora son el único equipo de La Ceiba en Primera...

“Sí, da pesar porque son partidos importantes que se pierden en la economía, pero esto es de perseverar, de tener constancia y eso nos ha dado a nosotros un poco más fuerza porque somos una junta directiva unida, da pesar, ahora trabajar más en fortalecernos y representar de la mejor manera la ciudad”.

¿Buscarán refuerzos para el Apertura 2024?

“Sí, claro, es la idea del doctor, desde el 1 de abril está buscando los jugadores que puedan llegar a la institución, porque nos ha solicitado mantener la base, más agregar unos siete jugadores, en eso hemos estado trabajando todo este mes de abril. Primeramente vamos a comenzar el 10 de junio la pretemporada, tenemos tres contrataciones, más dos que están proceso, eso nos va a dar un flujo mayor para fortalecernos más”.

¿Quiénes son las contrataciones?

“El caso de Rolando Blackburn, que es un delantero ya esta con nosotros. Kemsie Abbott, que viene proveniente de Olancho, y Héctor Aranda, que viene a fortalecer el medio campo. Además vienen dos extranjeros que están casi confirmados, en el transcurso de esta semana”.