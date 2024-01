Premios The Best: Hora, dónde ver la Gala de la FIFA y todos nominados

El premio The Best , si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland , de 23 años, y de Mbappé , de 25, como la que dominaron hasta hace poco Messi y Cristiano Ronaldo .

El noruego Haaland , ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar el premio The Best de la FIFA por delante del astro argentino y del francés.

La FIFA entregará este lunes el premio The Best 2023 al mejor futbolista del año en Londres, Inglaterra, donde Erling Haaland , Lionel Messi y Kilyan Mbappé son los tres finalistas para llevarse el prestigioso galardón.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Qatar-2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best de la FIFA, que sí lo incluyó en su edición precedente, ganada por Messi debido a esa tercera estrella de la albiceleste.

Estos tres futbolistas son los finalistas tras superar el primer escollo de la nominación original, de la que quedaron en el camino: Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

Vale recordar que en este premio votan los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, además de periodistas especializados y aficionados.