¡La decisión de Lionel Messi sobre fichar por el Barcelona!

“Entre esas ofertas, el argentino no cuenta ninguna del FC Barcelona dado que, apunta gente que le conoce, esa oferta no existe a nivel formal y definitivo”, detallan en Mundo Deportivo.

Sobre el Barcelona, el argentino sabe que existe un interés e icluso lo han demostrado de manera pública. Excompañeros del club, Laporta y hasta Xavi han declarado sobre su posible regreso.

“Messi quiere decidir su futuro ya, en breve, de forma inminente. Tiene ofertas del Al-Hilal y otras, pero no considera como una opción al Barça. Sabe del interés inequívoco de Laporta y Xavi, pero no considera al cuadro culé como una opción tangible a día de hoy. No quiere esperar más”, detalla Fernando Polo, periodista del citado medio.

La voluntad del Barcelona que Messi regrese como agente libre está, pero hasta el mismo Xavi lo ha dicho en varias ocasiones, que su vuelta depende en gran medida de lo que quiera él.

El técnico barcelonista aseguró que al argentino lo quieren “todos los culés, independientemente de que venga o no” y que todo depende de “lo que quiera hacer él”.