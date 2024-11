Faitelson dispara y Gustavo Roca contesta: “Ganarle a Honduras es ganarle a un don nadie”

La polémica está servida previo al Honduras vs México. El primer partido de cuartos de final de la Nations League 2024 de Concacaf está a la vuelta de la esquina y en la prensa se respira la rivalidad de las dos naciones futboleras. En una conexión exclusiva, Diario La Prensa, Diario Diez, Diario El Heraldo y TUDN protagonizaron un caliente debate en el que participó el siempre polémico periodista mexicano David Faitelson junto con los hondureños Gustavo Roca y Daniel Ramírez. “Sobre el papel, México es ampliamente favorito, el tema es que no lo hemos demostrado en las mayorías de eliminatorias, partidos de visita, en competencias oficiales que hemos tenido últimamente. Si nos vamos un año atrás, se acaba perdiendo en Honduras, tuvimos que apelar a la épica, más minutos de tiempo extra, más penales para ganar y clasificar a la Final Four”, empezó diciendo Marc Crosas, exfutbolista español naturalizado mexicano. Se vino la primera intervención de Faitelson en el programa ‘Línea de 4’ que transmite TUDN: “El problema es que si el fútbol mexicano va a preocuparse por un partido contra Honduras, pues estamos realmente en el hoyo. Honduras tiene una de las peores generaciones futbolísticas de los últimos tiempos. No tiene un goleador, el entrenador se peleó con Romell Quioto, que era su delantero más importante, nosotros tenemos a Raúl Jiménez, un goleador de la Liga Premier de Inglaterra. No tiene a Alberth Elis que sufrió una lesión terrible jugando en la Segunda División de Francia jugando con el Girodins de Burdeos, tiene a Luis Palma que juega muy poco en el Celtic de Glasgow, que está en la Champions. Tiene a Reinaldo Rueda, es un buen entrenador de fútbol, un tipo muy inteligente, muy serio. Honduras va a ser peligroso y difícil en la medida que México se lo permita”.

“Ante Honduras es un partido que a México no le sirve para nada, si lo ganas, le ganaste a una Selección de Honduras que no sirve para nada, si lo pierdes, lo único que haces es evidenciar la crisis que atraviesa la selección mexicana. Si le ganas a Honduras no te alejas de la crisis”, añadió Faitelson.

DEBATE ROCA - FAITELSON

En la conexión de Grupo OPSA con TUDN, el comunicador Daniel Ramírez de Diario Diez dijo: “La afición hondureña tiene esa espinita luego de lo que ocurrió en el último encuentro en el estadio Azteca, se sienten esas ganas de revertir esa situación, ese ánimo de triunfar ante México y más cuando se disfrutan los juegos aquí en San Pedro Sula donde se siente más calor y apoyo de la afición”. Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, disparó. “Yo dejando atrás lo que pasó el año pasado, me enfocó en lo que es el hoy, una selección hondureña de poco renombre, pocos jugadores, no hay aquella calidad futbolística que había antes, pero yo también le tiro la pelota a ustedes, creo que esta selección mexicana es la peor de los últimos tiempos, es la más limitada futbolísticamente hablando. Antes de que se conocieran los cruces yo quería a México porque está esa sed de revancha, los jugadores y el mismo Reinaldo Rueda están con sangre en el ojo y van a querer eliminar a México. Esta México no me infringe ningún temor, yo quería enfrentarla como periodista, como aficionado del fútbol hondureño y ojalá que nos deliten con un buen partido”.