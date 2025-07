Facundo Queiroz tras su fichaje: "Olimpia es el más grande de Centroamérica"

Tegucigalpa, Honduras.

Además, Facundo Queiroz destacó que no tiene duda de que Olimpia es el club más grande de Centroamérica y no dudó en fichar cuando lo llamaron a pesar de que tenía todo listo para renovar en su exequipo.

Presentación de tu juego y el pedido del DT: "Buenos días a todos, feliz de llegar a un equipo tan grande como lo es Olimpia . Con el profe hemos conversado estos días y me habló del club, la exigencia y por eso lo elegí. Mis características principales son el juego aéreo, velocidad en la marca y dejar todo en la cancha".

La impresión en estos días del club: "Me informé mucho de todo lo que es Olimpia , desde que llegué a Guatemala ya se hablaba mucho del club como gigante de Centroamérica y cuando recibí el llamado no lo dudé. Sorprendido con el complejo deportivo, son instalaciones muy lindas".

Lo que te dicen del fútbol hondureño: "Estos días hemos hablado con los compañeros, Liga dura, con sus particularidades. Hay que adaptarse rápido, he tenido suerte de jugar en varios países y me gustan los desafíos y esperamos estar a la orden".

Adaptación y compañeros uruguayos: "La bienvenida fue muy linda, tanto de los extranjeros y nacionales que están, se han puesto a la orden. A Marcos Montiel y Emanuel Hernández ya los conocí en Uruguay . Con Ema estuvimos en Nacional, allá nos formamos".

Vienes con esa presión: "Sí, la verdad. No lo tomo tanto como una presión sino que como una motivación de llegar a un equipo como es Olimpia , que pelea por todo, es lo que más me motiva y la vara está alta. Es el último campeón y quiero dejar lo mejor de mí. Un mensaje a la afición, agradecer por la bienvenida, feliz de estar acá y dejar todo en la cancha".

Los contactos con Olimpia : "Terminé el torneo en Guatemala, estaba en pláticas de renovar y la llamada de Olimpia le dio un giro, es el equipo más grande de Centroamérica y quería esto en mi carrera. Estaba cómodo ya gusto en Guatemala, no lo dudé en venir acá. En cuanto a la Liga de Honduras , el año pasado venimos a jugar un amistoso contra Real España y he visto un poco, lo iré conociendo. A priori es liga complicada, física y que requiere".

Contacto con algún otro compatriota que jugó en Honduras: "Sí, con Rodrigo de Olivera, Paolo Dantaz, me comentaron de la Liga, que era fuerte y que venía al equipo más grande".

No tienes duda de la grandeza del Olimpia y la impresión de Honduras : "Obviamente sabemos que Saprissa también es grande, yo estoy en Olimpia y es el mejor, el más grande. Con respecto al país, lo que me ha sorprendido un poco es el tema del tráfico (risas), pero después he salido poco, estamos entrenando a doble turno y he salido poco. El complejo está en excelentes condiciones, es de felicitar al club".

Dónde te sientes cómodo en cancha: "Mi posición natural es central izquierda , también puedo jugar como lateral, lo he hecho en varias etapas de mi carrera. Estaré en la disposición del profe, aquí la competencia es alta y muy dura en todas las posiciones, se viene mucha competencia, hay compañeros en Selección y todo estará delante del grupo".

Estarás listo para jugar contra Motagua en Estados Unidos: "Estamos a disposición para todo, pero no tengo visa".