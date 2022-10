Fabián Coito, director técnico del Alajuelense, dio sus valoraciones en la previa del choque de vuelta de semifinales de Liga Concacaf ante Real España, donde mencionó que el partido de vuelta será totalmente diferente al choque desarrollado en San Pedro Sula.

El entrenador uruguayo atendió a los medios de prensa a falta de un día para el crucial y definitivo partido en el Estadio Morera Soto que se realizará este martes a las 6:00pm.

Asimismo, el ex mandamás de la “H” reveló las claves que deberá tener su equipo para avanzar a la gran final. ¿Hará rotaciones? ¿Qué espera de la máquina?

¿Qué significa para usted esta serie tras declaraciones de Héctor Vargas que no le da el mérito a pesar de ir ganando en el global?

No, sinceramente no tiene ninguna importancia. En el fútbol todo es opinable, lo respeto, pero no opino sobre opiniones. Lo que estamos haciendo es el análisis del juego y preparar el duelo en casa para afrontar este partido duro, como seguramente así será el de mañana.

Valorando el resultado a favor, ¿cómo se imagina el partido de mañana? ¿Jugará agresivo o será como el San Pedro Sula?

Nosotros jugamos en San Pedro Sula, más que especulando a lo que nos convenía que era el desgaste del equipo rival, que tuviera el balón, pero no los espacios. Nosotros fuimos los dueños del espacio y pudimos concretar varias opciones. Acá será diferente, solamente se ha disputado la mitad de la serie, ya hay un resultado en la serie. El principal deseo de nosotros es ganar el partido.

¿El plan de juego será conservador, teniendo en cuenta el resultado a favor y pensando en la vuelta ante Saprissa?

Es parte de la información que manejamos para la planificación de los partidos. Estamos metidos de lleno para el partido de mañana, pero también, sabiendo que en pocos días más tenemos un partido importante para nosotros. La llave está igualada en este momento ante Saprissa. No podemos distraernos ni perdernos del foco del partido del viernes.

¿Rotará algún jugador para el partido ante Real España debido al marcador global favorable?

El foco está puesto en el partido de mañana, pero tenemos la planificación para el resto de la semana. Lo único seguro que tenemos es el partido de mañana y el juego del viernes con el deseo de seguir con las dos competiciones. Tenemos un juego muy duro mañana y nos hemos abocado a esta serie.

Después del 3-0 en San Pedro Sula, ¿qué opinión tiene del Real España y cómo ve el choque de Olimpia - Motagua?

Real España es un equipo muy duro. Tiene un estilo de juego definido. Es fuerte, pero pudimos contrarrestar haciéndole daño y ganándole en el primer partido con una diferencia importante. No hay nada definido, tiene futbolistas interesantes.

Con el Olimpia - Motagua lo vi muy parejo, es un clásico. Es una llave es muy cerrada, no hay nada definida y no se puede pronosticar a un ganador. Y que Honduras tenga tres equipos de cuatro en semifinales habla muy bien de las fortalezas del equipo hondureño.

¿Qué debe hacer Alajuelense para evitar que el Real España se meta en la serie?

Yo creo que confirmar el momento que tenemos como equipo. Tanto a nivel local como internacional, las fortalezas que nosotros tenemos. En recuperar el balón, en salir jugando. El limitar al equipo rival en esos aspectos que lo hacen fuerte. Nosotros tenemos muchas fortalezas desde el punto de vista colectivo. Además, nos podemos adaptar al juego.