Fabián Coito rompe el silencio y revela lo que más le afectó en su paso por Honduras

“Luego hicimos una buena labor en la Final Four, la Copa Oro la empezamos bien pero no la pudimos concluir como nos hubiera gustado, nos afectó el tema del Covid y de las lesiones, todo eso repercutió en el inicio de la eliminatoria, al final los dirigentes tomaron una decisión y uno como entrenador debe aceptarla. Estoy muy agradecido con la oportunidad recibida”.

“Fue un honor haber sido considerado para dirigir una selección nacional, me voy tranquilo por el trabajo realizado, el tema de la pandemia afectó mucho el proceso de trabajo, tuvimos prácticamente un año en donde no tuvimos partidos”.

LA OCTAGONAL DE CONCACAF

La Selección de Honduras sumó tres puntos de 18 posibles en las seis fechas que fue dirigida por Fabián Coito. Fueron tres duras derrotas, dos en casa y el equipo nacional quedó en último lugar de la octagonal, lejos de los lugares que dan boletos a la Copa del Mundo.

“La eliminatoria la comenzamos con ausencias importantes, muchos factores hacen el rendimiento del equipo y el más importante es el nivel de los futbolistas, que le dan el nivel al equipo, eso es indiscutible. Alberth Elis, Romell Quioto, Anthony Lozano, Denil Maldonado y algún jugador que estaba recuperándose de una lesión en la primer ventana. Alex López solo jugó un tiempo con Canadá y luego ya no lo pudimos tener. Empatamos con los canadienses, un resultado bueno, jugamos con El Salvador que un mes antes decían que era un rival durísimo y resulta que cuando empatamos era un partido que debíamos haber ganado. Frente a esa crítica o ese análisis de un número de futbolistas, primero hablan de paridad a nivel de equipos y luego después del juego con Canadá, luego de quedarnos descansando, comenzamos el viaje a El Salvador. Los futbolistas que compitieron se comenzaron a recuperar el día previo al partido, no estaban en las mejores condiciones par enfrentar a un partido de exigencias como El Salvador. Por eso optamos por hacer algunos cambios donde los que jugaron, que estaban en un nivel parecido, empatamos en un partido que también pudimos ganar”.

“Contra Estados Unidos el equipo hizo un gran primer tiempo y 10 ó 15 del segundo en nivel que daba sensación que podíamos ganarlo y nos caímos faltando 20 minutos producto de una serie de cosas, de toma de decisiones, de fatiga, de potencial del rival, de los nervios de pasar a ganar de nuevo el partido. Perder con Estados Unidos no es un grave problema, sino la sensación que dejó en los últimos minutos donde nos caímos y aprovecharon para sacarnos ventaja”.

“La segunda ventana FIFA hicimos un correcto partido con Costa Rica que pudimos ganarlo, tomaron precauciones. Una situación la cumplimos bien y la otra que era convertir nos faltó eficacia, puntería. La actuación de la defensa tica hizo también que no pudiéramos ganar. Luego fuimos a México, que es superior, nos ganó bien, no hay que decir, nos quedamos con 10 en el segundo tiempo. Repito, con jugadores de ataque que no pudieron participar”.

Coito fue cesado después de perder (0-2) frente a Jamaica en el estadio Olímpico. “El resultado definitivo fue Jamaica, el resultado fue adverso donde hubo situaciones que volcaron el resultado a favor del rival. Comenzamos bien, pero el nerviosismo, situación y entorno, hizo que el equipo cayera en nerviosismo que nos quitó precisión, claridad al momento de tomar decisiones y el rival aprovechó para ganarnos bien. Hasta allí llegó la historia nuestra, condicionada por un montón de factores”.

¿Sintió presión de la prensa hondureña? “No hablo de la prensa”, interrumpió Coito la pregunta para zanjar ese tema.