Espinel revela el gran pecado de Olimpia tras caída y esto dijo de Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

"Creo que fue un partido de dos tiempos diferentes donde era un partido que era clásico, que se definen por detalles y un campeonato parejo para todos", inició manifestando el entrenador bicampeón en la conferencia de prensa.

Para el técnico Eduardo Espinel fue doloroso, tuvieron el control del primer tiempo y en el descanso tenían la ventaja del marcador a su favor con el 1-0.

El Olimpia falló en la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet con la derrota frente a Marathón por 2-1 en el estadio Yankel Rosenthal.

Y agregó: "El pecado nuestro fue por ahí no concretar las situaciones que tuvimos, no fuimos ganadores merecidamente. En el segundo tiempo lo repetimos, fuimos intensos con el balón, la tenencia".

Celebrar frente al arco, el momento cumbre: "Habrá que mirar el partido nuevamente, ellos fueron más contundentes. En el primer tiempo tuvimos que tener esa contundencia, por ahí por eso no nos llevamos el partido".

El "Roble" Espinel destacó que no ha encontrado un duelo fácil hasta los momentos y la situación en la tabla de posiciones es evidencia: "Se han complicado todos los partidos, no solo este clásico, hemos tenido problemas con todos los equipos".

Eduardo Espinel elogió al rival de turno, más allá de la polémica que se dio por el gol de Henry Figueroa. "Marathón tiene muy buenos jugadores para mantener el balón, cosa que habíamos hecho un trabajo en el primer tiempo, se los quitamos (el balón)".

"Los factores fueron la rápida vuelta del balón hacia nuestros delanteros y no las sosteníamos, eso nos hizo retroceder. Si algo que no nos gusta es jugar mucho tiempo en campo nuestro y por ahí pasó que ellos tuvieron más posesión en nuestro campo".

El ingreso de Michaell Chirinos tampoco ayudó, enfocado en tener el esférico y presentar más ocasiones de gol. "En ese cambio buscamos tener la tenencia del primer tiempo, fuimos más adentro. Con Jorge Álvarez buscar ese circuito de pases, en esa búsqueda de encontrar soluciones, arriesgamos, dejamos línea de 3 y no alcanzó. No tuvimos la respuesta, pero había que hacer el intento".

Para el entrenador del Olimpia, siempre en el primer tiempo fue mejor y dejaron de hacer muchas cosas en la segunda parte. "Yo creo que hicieron buen primer tiempo los puntas, pero fueron acompañados muy bien por los volantes y por ahí estábamos largos de lanzar el ataque, no salir rápido del fondo, la pelota volvió a nuestro campo rápido".