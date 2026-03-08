Escalofriante lesión de Jean Pierre Arroyo: su club y agresor reaccionan

El encuentro, que hasta ese momento se mantenía igualado 1-1, dio un giro drástico en el minuto 61. Jean Pierre Arroyo Vernaza avanzaba a gran velocidad cuando el zaguero Brian Negro lo interceptó con una barrida fuerte y desmedida. El impacto fue tan severo que el jugador de Independiente del Valle sufrió una fractura de tibia y peroné, lo que obligó a una atención médica urgente en el terreno de juego.

La jugada provocó una fuerte conmoción en todo el estadio de Quito cuando Jean Pierre Arroyo Vernaza quedó tendido sobre el césped tras una dura y peligrosa entrada del defensor argentino Brian Negro, quien fue expulsado de inmediato al recibir la tarjeta roja.

El torneo ecuatoriano se detuvo anoche tras la grave lesión sufrida por el mediocampista Jean Pierre Arroyo Vernaza durante el encuentro en el que Independiente del Valle se impuso 3-1 ante Mushuc Runa.

Las imágenes de la lesión generaron angustia entre todos y varios de sus compañeros, como Mateo Carabajal y Junior Sornoza , mostrando lágrimas de impotencia. "Los tres puntos no importan, eran para darle una alegría a Vernaza. Si no nos cuidamos entre nosotros es difícil”, reclamó Carabajal al término del partido.

El árbitro expulsó a Brian Negro por la gravedad de la infracción. La tensión aumentó tras la jugada, que provocó una pelea entre Jordy Alcívar y Christopher Angulo , que también acabó en expulsiones luego de la revisión del VAR.

El partido se reanudó en medio de la conmoción. Independiente logró una victoria con un doblete de Matías Perelló y un gol de Emerson Pata , pero la atención permaneció centrada en el estado de Arroyo Vernaza , quien fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia para recibir atención médica fuera de la cancha.

Al finalizar el encuentro, el presidente de Independiente del Valle , Franklin Tello , relató cómo se vivió el momento posterior a la lesión de Arroyo.

"Ya está en la clínica Santa Cecilia. Estamos esperando que nos den el resultado de la radiografía y enseguida seguramente lo van a operar. Así que vamos a estar todos como una familia unida", expresó.

El dirigente también compartió la impresión que le dejó la gravedad de la lesión: "Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil".

BRIAN NEGRO SE DISCULPA CON ARROYO

Por otro lado, el defensor Brian Negro , protagonista de la acción, emitió un mensaje público: "Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que como persona y futbolista, me siento muy mal".

También se refirió a la rehabilitación de Arroyo : "Le deseo una buena operación y una pronta recuperación". Y afirma que está a disposición de la familia del jugador y su intención de visitarlo en el hospital para expresar su apoyo en persona.

Por su parte, el Independiente del Valle difundió un comunicado en el que agradeció el respaldo recibido a su futbolista. El club reconoce que "agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol".

"Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas. Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y ​​le deseamos una pronta y exitosa recuperación. Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas difíciles", agregó la entidad.