Enfado monumental en prensa de Costa Rica: “Tengo mucha cólera que un equipo hondureño venga a celebrar aquí”

Los comunicadores costarricenses analizaron la debacle de los dirigidos por Fabián Coito. ”Es un ridículo más de la Liga Deportiva Alajuelense. No sé ni qué decir”, expresaba Diego Obando.

”La Liga jugó un pésimo primer tiempo, tenía que salir más agresivo, me parece que los laterales todavía siguen faltando muchísimo. Por el lado derecho Yael López cometió un gravísimo error donde llega el primer gol. Luego en la zona media hay una toma de decisión errónea del entrenador, yo hubiese dejado a Alex López porque ocupaba manejo, en el primer tiempo se vio claramente que no tenía posesión de pelota. Aarón Suárez estaba muy adelantado, Celso y Cubero no se encontraron bien. (Jorge) Álvarez maneja muy bien la zona media, el hondureño de ellos”, analizó Jacky Álvarez.