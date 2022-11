Pedro Troglio: “Es para mis viejos que están en el cielo y ese tiro libre lo empujaron ellos desde arriba”

“Hablé con mi esposa y mis hijos, son los que más sufren y no están con vos, están lejos y quieren estará, entonces me parece que lo más justo que lo primero que haga es llamar a mi esposa, que es la que se está bancando todo este tema, mi familia. Estoy muy feliz, hemos coronado algo muy bueno, cuando volví escuché por ahí decir que las segundas vueltas no son buenas y sí son buenas. También vi que en este tiempo nos daban todos por eliminados. Gracias a Dios estamos en el lugar donde queremos estar”, agregó.

“Veníamos de un tetracampeonato, nos había sido esquivo injustamente este torneo, primero con Saprissa, la segunda con Alajuelense en penales, y la otra la eliminación y esta tenía que ser. En esta nos tocó un calendario durísimo y hemos tenido un torneo bárbaro, dejando a grandes equipos en el medio. Para mí, para mi gente, jugadores, dirigentes, hinchas, mi familia, para Alejandra mi esposa, mis hijos y para mis viejos que están en el cielo y ese tiro libre lo empujaron ellos desde arriba. Estoy feliz y me faltaba esto. Es uno de los días más feliz que viví en el fútbol”, declaró el técnico argentino.

Troglio hizo un análisis del enfrentamiento contra Alajuelense. “Fue una llave durísima, pudimos haber liquidado en casa y terminamos sufriendo sobre la hora, ahora nos tocó a nosotros anotar sobre la hora y eso fue la diferencia. En el primer tiempo me parece premio el resultado porque no habíamos sufrido tiro al arco, y habíamos generado más nosotros. Me parece demasiado premio para la liga el 2-1. En el segundo tiempo dejamos de generar, mostramos déficit en la pelota aérea. Pero la llave entera es un merecido resultado”.

Cree Troglio que la clave para ganar el campeonato fue ganar el primer juego en Tegucigalpa. “Tuvimos 90 minutos muy buenos en Honduras y buenos 45 minutos iniciales acá. Fue un segundo tiempo muy impreciso, defendimos con mucho corazón, no dimos muchas situaciones de gol, tenían la pelota ellos, nosotros la perdíamos muy rápido y en los 15 minutos empezamos a llegar un poco con los jugadores más frescos como Araújo, Patón, Boniek y ahí se volvió a prender Chirinos, pudimos generar y alejarnos de nuestro arco, llegó el gol de tiro libre con un poco de fortuna claramente, en el fútbol siempre se necesita también y después tuvimos hasta un par de situaciones más, pero creo que en líneas generales me parece justo”.

¿EL MÁS GRANDE DE CENTROAMÉRICA?

A Pedro le preguntaron si con este triunfo el Olimpia es el mejor club de Centroamérica, algo que dejó mejor para los aficionados.

“Eso se lo dejó a la gente que siempre juega contra los hinchas de otro club. Nosotros hemos venido a este hermoso estadio, lleno de gente, la Liga tiene un equipazo, me ha pasado con Saprissa también y jugando con Comunicaciones en Guatemala. Sé que somos un gran club, no tengo dudas. Eso lo dejó más para el folclore de la gente que digan quien es el más grande, este es un gran club y por eso estoy acá, me vine desde Argentina porque sé que estoy en un gran club. Nos ponen donde nos tengan que poner, ahí arriba con un montón de equipos centroamericanos”.