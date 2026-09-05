Emilio Izaguirre hace contundente petición para partido internacional del Motagua

Comayagua, Honduras.

Emilio Izaguirre tiene claro que Motagua afrontará una auténtica final ante Alianza de El Salvador. El directivo azul hizo un llamado a la afición para que llene el Estadio Nacional y acompañe al equipo en un partido donde estará en juego la clasificación a la Champions Cup de Concacaf 2027. “Necesitamos el apoyo total de la afición, no importa la hora porque necesitamos que llenemos el Nacional. Sabemos que es un partido donde nos jugamos la clasificación a la Champions de Concacaf y confiamos en la afición de Motagua”, manifestó Emilio Izaguirre a Diario LA PRENSA.

El dirigente también detalló la planificación del equipo antes del trascendental encuentro. Motagua entrenará el domingo y el lunes por la mañana trabajará en su cancha de Amarateca. Posteriormente, el plantel entrará en concentración para preparar los últimos detalles del compromiso ante el conjunto salvadoreño. Izaguirre destacó que dentro del plantel no hay espacio para relajarse y que todos deben competir por un puesto, independientemente de su edad o experiencia. “Aquí no se puede descansar a nadie, buscamos competir y dar resultados; por eso tenemos 30 jugadores en el equipo, sean jóvenes, experimentados o mayores”, explicó.

En ese sentido, aseguró que cada futbolista tiene la oportunidad de ganarse un lugar en partidos importantes. “El que se ponga la camisa de Motagua tiene que hacerlo mejor. Si juega un gran partido ante Independiente, jugará ante Alianza. El fútbol es así, no puedes regalar nada y allí está la oportunidad de oro para uno”, sentenció. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

FECHA Y HORARIO DEL DUELO

Cabe señalar que Motagua tendrá el importante compromiso este miércoles 9 de septiembre, cuando reciba al Alianza de El Salvador en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.