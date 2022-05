Elías Burbara sobre la remontada: “Tenemos la capacidad de hacer lo mismo que hizo Motagua”

Un poquito pendiente de los detalles, no dejando nada al azar. La organización de un partido como una gran final requiere mucho trabajo, hemos estado compenetrados en garantizar un espectáculo deportivo para que la afición se sienta tranquila y que disfruten un domingo por la tarde de fútbol.

Muestra respeto al rival, pero le dejó una advertencia. “Estoy seguro que vamos a dar la guerra hasta el último segundo y Motagua no viene a pasear y solo a traer la copa, los vamos a hacer sufrir bastante”.

Es consciente que su equipo debe salir a la cancha con mucha intensidad para buscar la remontada y revela que los jugadores se han encerrado en una ‘burbuja’, solicitando que no llegaran los directivos a la sede para estar completamente concentrados.

Después del 3-0 del domingo, ¿cómo vive un presidente el partido de vuelta, con optimismo, pesimismo, con dudas o crees en los milagros?

Nosotros tenemos que optar una posición profesional y desde mi punto de vista como presidente, nuestra labor principal es el montaje del partido, obviamente con un 3-0 nos sentimos tristes el domingo, pero el lunes teníamos que darle vuelta a la página y trabajar duro por esta institución...

Mientras estén las esperanzas vamos a luchar hasta no más, hasta que nuestro cuerpo y mente no den más, vamos luchar hasta lo imposible, confiamos en Dios, en los milagros, en los jugadores y cuerpo técnico. Tenemos la capacidad de hacer lo ‘mismito’ que hizo Motagua el domingo, la misma capacidad y se demostró en las vueltas regulares, en los partidos contra ellos y esperamos que la suerte esté de nuestro lado. Si logramos irnos con el resultado a nuestro favor en el primer tiempo, nuestras chances se vuelven a poner sobre la mesa.

¿Te dejó frustrado el 3-0 de la ida o cuál es tu verdadero sentimiento?

Triste. No creo que haya un aficionado de Real España que quedó contento con el resultado, estaba enojado por algunos factores, pero eso pasó el domingo en la noche, ese fue el momento de lamento, ya el lunes en mi cabeza estaba montar una remontada y es el objetivo del cuerpo técnico y toda la institución.

¿Te aferras a esa frase de ‘hay que creer?

Hay que saber confiar en lo que uno es capaz de hacer y tenemos los ejemplos... No me iré 20 años atrás, sino a este último mes; viste cómo el Manchester City en seis minutos metió tres goles, nosotros tenemos 90... Podrás decir, ‘bueno, es el Manchester City’, no, pero bueno, el rival tampoco es el que tenemos nosotros.

Viste al Real Madrid que llegó al minuto 90 necesitando tres goles, dos para el alargue, llegaron al 90 y al 91... y empezando el tiempo extra metió el otro. Los ejemplos del fútbol los tenemos en la mesa, tenemos que creer, no importa el obstáculo, pero si creemos en nosotros mismos, lo vamos a lograr.

La historia en Liga Nacional dice que ningún equipo remontó un resultado como ese.

Y también decían que ningún equipo había ganado 11 partidos seguidos, hasta que llegó Real España y lo hizo. Los recórds y estadísticas están para eso, no para mantenerlos en adorno, sino para romperse y toca.