¿Ultimátum para Palomo? Burbara admite crisis el Real España

Asimismo se refirió a la poca cantidad de volantes contenciones en el plantel, dejó claro que el respaldo a Julio Palomo Rodríguez es total por parte de la directiva, pero avisa que su satisfacción para este torneo depende de campeonatos.

El empresario se acordó de Héctor Vargas y reveló cuál es el objetivo que tiene entre ceja y ceja.

-La entrevista con Elías Burbara-

Real España no ha tenido un buen inicio en el torneo ¿cómo lo percibe?

Estamos muy prematuros como para hacer una evaluación al respecto, sabíamos que ambas salidas iban a ser difíciles, y si agregamos los lesionados y que muchos jugadores no hicieron pretemporada por estar en convocatorias de Selección, te da una pauta que ese Real España que viste, no será el Real España que competirá este torneo. Al cierre de la primera vuelta y cuando acabe la fase de grupos de Concacaf será un buen momento para hacer los análisis correspondientes.

El equipo en los últimos años había vivido buenas presentaciones es en Tegucigalpa ¿cómo cayó el resultado del sábado en la institución?

Hablaré de Real España nada más, todos los rivales y todos los estadios donde uno juega son difíciles. Lo que si te puedo decir que llevamos ratos sufriendo en jugadas de balón parado, y Olimpia supo aprovechar dos tiros de esquinas en el primer tiempo. Eso es algo que el cuerpo técnico debe trabajar y erradicar por completo.

¿Se puede cambiar la cara rápidamente con el paso ligero de las competencias?

Claro, tenemos un cuerpo técnico y jugadores capacitados para eso.

¿Con este plantel pueden alcanzar cosas importantes o debe llegar más material humano?

Se puede, tenemos el potencial, solo es cuestión de trabajo y compromiso.

Real España decidió dar a préstamo a Gerson Chávez y ahora solo se quedaron con dos contenciones para dos campeonatos y uno está lesionado ¿fue mala planificación o confiaron demasiado en la llegada de Alfredo Mejía?

Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Primero sabíamos que Alfredo tenía contrato en Grecia y que no podía venir, luego pidió permiso para entrenar, por ahí hubo una pequeña ilusión, pero sabíamos que era remota. Con el caso de Gerson, el solicito su salida, y pues a la fuerza nadie puede estar en el club. Con Innella no pasó nada, solo recibió un pequeño golpe y no hay lesión, por precaución no ha jugado, ya está entrenando al cien. Te recuerdo que también contamos con Christopher Pike y hay varios jugadores polifuncionales como Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Carlos Mejía, Devron García, entre otros que podrían jugar ahí.

Para ser campeón hay que derrotar a los rivales directos y bajo la tutela de Palomo Rodríguez no han podido ganar los clásicos ¿eso preocupa?

Claro que si preocupa, pero confiamos que esa rachita terminará pronto.