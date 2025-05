¿Real España no quiere a Said Martínez? Elías Burbara reacciona

San Pedro Sula

Burbara reconoció la calidad del árbitro internacional: “Sabemos que es un gran árbitro, para Concacaf el mejor de Honduras. No es casualidad que lo lleven a un Mundial de Clubes. Si lo llegasen a nombrar para la final, no dudo que hará una muy buena labor. Y no solo él, cualquier árbitro que pongan, no tengo duda que lo hará bien”.

Entre ellas ha dirigido encuentros como Motagua vs. Honduras Progreso (2016), Motagua vs. Real España (2017), Olimpia vs. Marathón (2020), Real España vs. Olimpia (2021), Olimpia vs. Olancho (2023), Olimpia vs. Motagua (2023 y 2024), y Olimpia vs. Marathón (2024).