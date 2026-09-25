El Salvador triunfa y pone respeto en Centroamérica en su debut en la Nations League

San Salvador, El Salvador.

La Selección de El Salvador venció de local 3-1 la noche de este viernes a una deslucida Martinica, en un juego correspondiente al Grupo B de la liga de A de la Concacaf Nations League y donde el protagonista fue el futbolista colombiano nacionalizado salvadoreño, Brayan Gil, autor de un doblete. En el partido, disputado en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' Gónzalez en San Salvador, brillaron el mediocampista salvadoreño Harold Osorio y el delantero Gil, una dupla que se adjudicó los tres tantos. Contrario a lo que se pensó, la Selección de Martinica no mostró superioridad y los errores en su defensa le pasaron factura.

Gil de 25 años abrió el marcador en el amanecer del partido, al minuto 8, cuando el mediocampista Osorio envió por la banda de la izquierda un centro que llegó directo al pecho de Gil, la atajó y dominó para luego definir con la izquierda, ante una defensa rival sin nada que hacer. Aún extasiados por el primer gol, los salvadoreños encontraron el segundo tanto al minuto 18 nuevamente por intermedio de Osorio para asistir al Gil, que encaró y venció al portero Xavier Lenogue para anotar con la derecha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pero Osorio no se quedó con las dos asistencias y fue el protagonista del tercer gol para la Azul y Blanco al minuto 29. Recibió un pase del defensor Diego Flores y sentenció con la derecha. Una selección crecida, ordenada y con idea de juego dominó el primer tiempo del juego, ante una selección de Martinica que trató de descontar para hacerse leve el cierre de la primera mitad, pero sin resultados. Una diferente selección de Martinica entró al segundo tiempo. Más seguros en el terreno de juego, presionaron al rival y generaron un par de llegadas a la portería custodia por Mario González. Fue al minuto 50 cuando el defensa salvadoreño Flores le cometió falta al delantero Kevin Appin, y el árbitro canadiense Pierre-luc Lauziere decretó penal. El delantero Janis Antiste fue el encargado de cobrar y puso el 1-3 en el marcador. El juego se detuvo por unos minutos tras armarse pleito entre los jugadores de ambas selecciones, y un agarrón entre los técnicos Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y Fabien Mercadal que resultó en tarjeta amarilla para el seleccionador de Martinica.

Después del incidente, ambas selecciones buscaron el gol pero sin obtener resultados y el marcador cerró a favor de los locales. Con el resultado, los salvadoreños lideran el grupo B con tres puntos, por encima de Surinam y Jamaica por diferencia de goles en contra. En la Liga de Naciones, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.

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