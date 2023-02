El Olimpia realizó este viernes su último entrenamiento de cara al duelo de este sábado ante los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 7:00 de la noche.

Edwin Solano, uno de los refuerzos del albo para este campeonato Clausura, habló en conferencia de prensa sobre el torneo que están realizando, también del rival de turno y hasta de su adaptación en el club.

Primero, Solani Solano se refirió al hecho de jugar tanto partido seguido en la Liga Nacional.

“Estamos bien, por ahí es un poco cansado jugar muchos partidos seguidos, pero bueno, para eso tenemos un plantel numeroso donde puede haber varias rotaciones para el partido ante Lobos”, comentó.

Sobre su etapa de adaptación, esto mencionó: “Muy bien, vamos sumando minutos que es lo más importante, respecto a la idea del profesor la tenemos muy clara, durante la semana se trabaja y a la hora del partido se traslada a la cancha”.

La UPNFM será el rival de Olimpia este sábado y Edwin Solano asegura que no será fácil.

“Todos los partidos son complicados, sabemos que UPN es un buen rival, fuerte, que se agrupa bien, maneja la pelota, nosotros tenemos que salir mañana a buscar el resultado e implementar lo que se trabaja durante la semana y traernos el resultado positivo”, dijo.

Y siguió: “Creo que todos los rivales son complicados, ante Olimpia son otro tipo de partido para los rivales, se juegan la vida y van a ser todos complicados. Tanto los Potros como UPN están pasando por un buen momento, son rivales duros, pero nos preparamos para eso”.

A Solano le consultaron sobre las opiniones de algunos aficionados que consideran que le queda grande la camisa de Olimpia.

“El aficionado es libre de pensar lo que quiera, la verdad que eso no me hace ni me genera ningún tipo de beneficio, tengo que estar tranquilo con el trabajo que hago, que el profesor y mis compañeros estén satisfechos. Ya sobre los aficionados no tengo nada que decir”, resaltó.