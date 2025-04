Eduardo Espinel se queja del arbitraje, ¿teme por su puesto en Olimpia?

Tegucigalpa, Honduras.

Mensaje al olimpismo que se fue antes del partido

No sé si haya un mensaje, creo que el equipo demostró en el campo, más allá del resultado. Desde el primer tiempo se intentó. La tristeza seguramente del hincha, como estamos todos, porque no obtuvimos el resultado. La gente y el hincha de Olimpia sabe lo que es Olimpia, sabe que se va a despertar.

Cinco partidos sin ganar, ¿teme usted por su cargo?

¿Quién dijo eso? Eso yo no lo puedo manejar.

Más allá del resultado, ¿cree que están siendo un poco dramáticos con este Olimpia que se mantiene en los primeros puestos?

Es normal que se alarmen, estamos en el equipo más grande de Centroamérica, si no ganas, eso es normal. Estoy tranquilo y los jugadores lo saben. Trabajamos duro para para salir adelante. Díganme si Motagua fue superior hoy, se intentó de todas maneras, se tuvo la valentía de ir al frente siempre y nos hacen un gol, estamos mal en el tema de la pelota parada. El segundo gol es posición adelantada no sé si se lo dijeron, ¿o no lo vieron?

Eso es lo que no está pasando, las fallas nos están jugando una mala pasada, pero se va a cambiar esto porque lo que se ve del equipo demuestra que no estamos lejos y estamos muy cerca de ser competitivos con otros equipos.

¿En lo personal, cómo lo está viviendo y qué tan positivo ve el cierre del campeonato? ¿Cree que se pueda clasificar de manera directa a las semifinales?

El cierre campeonato ha sido duro porque no hemos tenido el resultado que queríamos. Igual, estamos ahí arriba, pero no nos conformamos, nosotros queremos ganar partidos.

Estoy preocupado porque sé dónde estoy, para mí es un orgullo estar acá y la exigencia es al máximo. Yo me preocupo en el entrenamiento por mejorar, me voy a mi casa y sigo trabajando para mejorar. Yo no conozco otra manera de cambiar las situaciones que seguir trabajando y creyendo en el trabajo, que es lo que saca adelante esto.

Por sobre todas las cosas está lo que demuestran los jugadores, más allá de los que juegan, hoy han tenido posibilidades muchos, en ese cambio de sistema e intentan. Yo creo que si hubiera caído ese gol un poco más temprano, hubiéramos tenido otro resultado, no es excusa, pero ya la historia está cerrada y nos tocó perder y masticar bronca. El otro clásico lo ganamos y seguíamos trabajando igual. La idea nuestra es seguir trabajando, seguir creciendo en lo que estamos haciendo y que se quede tranquila, la hinchada, la gente de Olimpia, que este equipo va a definir el campeonato y va a pelear por salir campeón.

¿Se complica para Olimpia el cierre de la vueltas?

Claro que se complica porque no hemos sumado en el último partido, pero no estamos preocupados ni por Real España, ni por Marathón. Estamos preocupados por lo que nos pasa nosotros, no podemos perder el foco porque la verdad, yo tengo que estar 100% pensando cómo poder mejorar y cómo tratar de que los jugadores no se caigan anímicamente. Pero si es la realidad, el primer puesto que teníamos casi todo el campeonato, corre peligro por los resultados que hemos obtenido, pero también la tranquilidad que estamos seguros que vamos a definir el campeonato de la mejor manera.