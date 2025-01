Espinel llega a Honduras para dirigir al Olimpia: “No me compares con nadie”

Exigencia por lo que logró Troglio

No me compares con nadie, eso es lo primero, no creo que pueda alcanzar lo que hizo Troglio acá, ojalá lo alcanzara y lo pudiera pasar, pero ha hecho un trabajo excelente, pero siempre he dicho que compito conmigo mismo, quiero ser mejor cada día y para eso creo que este reto viene en buen momento para nosotros.

Oportunidad en un equipo grande

Es una posibilidad tremenda, un orgullo, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos a qué nos sometemos, esperemos que los muchachos se compenetren con el trabajo nuestro, sacar esto adelante porque Olimpia sin lugar a dudas, yo no lo descubrí, siempre tiene que estar peleando puestos importantes. Acá lo que prometemos es laburar para conseguir cosas muy importantes para el equipo.

Refuerzos para el Olimpia

Yo no tengo gente, si hay que traer jugadores lo haremos, pero que serán los que puedan estar a la altura del Olimpia. Principalmente de los extranjeros no se ha hablado nada, por ahora solo me he enfocado en el plantel que está, el plantel que va a empezar a trabajar el lunes, hace días venimos trabajando con mucha información y con mucha planificación sobre todas las cosas, porque queda muy poco tiempo, pero no es excusa. Cuando agarré Olimpia yo sabía a qué me sometía, aquí hay que empezar a trabajar.

Referencia del plantel

Tengo la mejor referencia, hay calidad, muchos jugadores están en la Selección, por algo están, he mirado muchos partidos, entonces cuando uno ve que tiene buenos jugadores y a su vez dentro del entorno del club me dicen que son jugadores que se brindan al trabajo, va a ser mucho más fácil la adaptación. Acá la adaptación tiene que ser de nosotros y de los jugadores, ya hay una base que viene trabajando y consiguiendo cosas importantes.