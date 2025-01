¿No quiere a Keylor Navas de compañero? Arturo Vidal causa indignación con su respuesta

En los últimos días, se ha hablado de la posibilidad de que Navas llegue a fortalecer al Cacique para esta temporada; sin embargo, aún no hay nada oficial.

En el Colo Colo está como máxima figura el polémico centrocampista chileno Arturo Vidal y fue consultado sobre la posibilidad de que el cancerbero tico sea su compañero. El capitán y referente del conjunto chileno fue muy sincero con su respuesta y terminó sorprendiendo al decir abiertamente que prefiere a otro portero

“Es un nombre fuerte. Todos sabemos lo que ha hecho en su carrera, lo que ganó afuera, pero el tema mío es que no sé por que no juega hace tanto tiempo”, comenzó diciendo Vidal en referencia a Keylor.

Posteriormente, Arturo no ocultó su deseo de que el actual portero que tienen pueda renovar su contrato.

“Nosotros tenemos un arquerazo, que es Brayan Cortés. Ojalá que se puede quedar. No sé en qué está eso, pero me gustaría más que se pudiera quedar. Es una decisión de la gente de acá, de Cortés. Ojalá que se arregle. Y si no, el que llegue que sea un aporte. Nosotros necesitamos gente fuerte para poder pelear la Libertadores, que este año se quede con todo”, expresó.

Cabe señalar que si Keylor ficha por el Colo Colo es para ser titular y Brayan Cortés no había aceptado la renovación para ir al fútbol extranjero, pero su postura cambió y ahora indican que va a firmar un nuevo contrato con el “cacique”.