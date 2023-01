Eddy Atala habla de un posible fichaje y del caso de Kevin López

“Nosotros tomamos decisiones con lo que el cuerpo técnico pide. A él se le venció el contrato y se dio de baja. Más de lo futbolístico, fue más que todo lo irregular que era y no ponía mucho espíritu en sus partidos”.

“Mucha gente ha cuestionado al cuerpo técnico, pero al final hemos visto su trabajo y ha sido bueno. Hablan de fracaso, pero hemos llegado a una final y no es que me gusta perder finales, pero se hizo un gran trabajo. El año pasado se ganó un campeonato y se clasificó a la Concachampions”.

“Los entrenadores han tomado la decisión de buscar a Lucas Campana, Kevin Álvarez y ‘Pin‘ Gutiérrez. Ellos han llegado por pedido de los entrenadores y es por la exigencia que habrá en los torneos que estará el equipo”.

¿Irá Alexy Vega al Motagua?

“Nosotros consultamos si estaba disponible y nos dijeron que no está accesible económicamente. Porque lo que está pidiendo Victoria es demasiado. Él es un excelente jugador y tiene grandes condiciones, pero preguntamos del valor y lo que piden no está dentro de nuestro rango”.

¿En qué canchas jugará el Motagua el Torneo Clausura 2023?

“Nosotros tomamos la decisión de siempre tener de sede el estadio Nacional de Tegucigalpa, como segunda opción el de Comayagua y de tercera el estadio de Choluteca, todavía nos falta poner una cancha alterna, pero aún no la tenemos”.

Además de los tres nuevos jugadores, ¿cuáles son los otros fichajes que se pretenden?

“Hay varias negociaciones en procesos. Pero más que todo, el caso de Rubilio, que está en manos del equipo chino para que sea habilitado y nosotros esperamos que llegue a estar de nuevo con el equipo”.

El gran poder económico del Olimpia lo hace tener una mejor plantilla.

“No, no sé. En FIFA hay un Fair Play financiero que dice que no pueden gastar más de los ingresos que tienen. Eso pasa en Barcelona y Manchester United, por ejemplo”.

“Olimpia tiene más ingresos que el resto de los equipos y ellos tienen la capacidad de contratar a los mejores jugadores de los equipos”.

“Olimpia está acostumbrado a tener dos planteles y este año está haciendo las inversiones para jugar los dos torneos. Nosotros estamos haciendo lo que podemos con los ingresos que tenemos”.

¿Han buscado reemplazo para Denil Maldonado?

“Se dio que el jugador se vaya a los Ángeles de la MLS y sin duda alguna será difícil reemplazarlo, por el gran defensor que es”.

“El cuerpo técnico ha solicitado un defensa y esperamos dar una sorpresa en estos días”.

EL CASO KEVIN LÓPEZ

“Este ha sido el fichaje más controversial, porque fue jugador que se formó en Motagua. Pero el Olimpia lo contrató hace 5 meses, debido a una plática que tuvieron el Olimpia y el contratista del jugador”.

“Él solo nos dijo ´hablen con el contratista´; nunca nos dio la posibilidad de poder hablar para presentarle una oferta”.

“Nosotros así no podíamos competir, no sé de cantidades de dinero que se le ofreció, pero nosotros nunca pudimos hacerle una oferta porque el contratista no quiso hablar”.

Le desea éxitos a Kevin López en su nuevo equipo

“En el fútbol, el poder económico es el que manda y los jugadores son profesionales y siempre buscan lo mejor para él y para la familia”.

“No hay porque sentirse mal en ese aspecto. La carrera del jugador es corta y tiene que buscar lo mejor para él”.

“Le deseamos suerte a Kevin y que siga jugando bien, creciendo como jugador y personal”.

¿Iba a ser el mejor pagado del Motagua?

“No, como les dije, ni siquiera el contratista nos dejó hacer una oferta y no es cierto lo que iba a ser el mejor pagado. No dimos cantidades”.

Sugerencia para Liga Nacional en la elaboración del calendario

“No es posible que se jueguen tres partidos a la misma hora y se está tratando en mejorar en que las televisoras se pueden programar mejor en los horarios de los partidos”.

“Debido a que perdemos audiencia y también el aficionado tiene que estar cambiando el canal para ver tres o cuatro partidos a la vez. Esperamos se pueda concretar de mejorar eso”, finalizó en la entrevista que dio a Radio Cadena Voces.