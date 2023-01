¡Rumbo a EEUU! Denil Maldonado cuenta por qué eligió al LAFC

Diario LA PRENSA siempre acompaña a todos los legionarios catrachos y fue uno de los pocos medios deportivos que estuvo en la salida de Denil Maldonado rumbo a Estados Unidos para unirse a la pretemporada su nuevo club, Los Ángeles FC.

El ahora ex Motagua dijo sentirse muy contento con la oportunidad de ir a la MLS, además, habló de sus nuevos compañeros y lo que buscará aprender de ellos para ganar más experiencia.

Denil también contó que tuvo ofertas de otros país como Rusia, el hondureño de de 24 años reveló el por qué rechazó ir al país europeo, a pesar de que es una de las grandes ligas de aquel continente.

Maldonado no se olvidó de Motagua y envió un mensaje a la afición azul. El defensor no descarta volver en el futuro, ya que en las águilas tiene su casa.

LA ENTREVISTA COMPLETA A DENIL MALDONADO

Inicia una nueva experiencia ¿cómo la afronta?

Nuevo reto, gracias a Dios se me ha dado la posibilidad de estar en un buen equipo como LAFC; vamos con la tarea de pelear la titularidad y hacer un gran torneo.

¿Siente nervios con esta nueva aventura?

Normal, cuando se cambia de equipo uno va a conocer nuevos compañeros, entonces nos tenemos que adaptar, pero estamos tranquilos en ese aspecto.

¿Ha dormido bien los últimos días luego de su fichaje?

“Sí, ja.ja.ja, lo he tomado con calma. Ahora es el momento de ir a dar lo mejor de mí para ganarme la titularidad en el equipo.

¿Cómo está físicamente para este nuevo reto?

Estuve un tiempo entrenando con Motagua para estar en ritmo. Ahora voy a comenzar la pretemporada con el LAFC y espero ponerme a tono para estar de la mejor manera en el tema físico.

¿Ya tuvo la oportunidad de hablar con Steve Cherundolo, técnico del LAFC?

No, todavía no, pero seguro en mí llegada espero platicar con él, hasta el momento solo he hablado con directivos, obviamente por lo de mí llegada, pero en los próximos días ya hablaré con el profesor.

¿Tenía otras ofertas y por qué decidió ir a la MLS?

Sí, había varias ofertas, estaba la de Rusia, Colombia, pero me senté con mis padres y mi esposa a analizar la situación y tomamos la mejor decisión que fue la de Los Ángeles FC, ya que Rusia no está pasando un buen momento con el tema de FIFA como con la guerra, entonces preferimos tomar la oferta de la MLS y estar compitiendo para estar en la selección que es lo más importante.

¿Cómo describe la Liga de Estados Unidos?

Esta liga viene creciendo, he tenido la posibilidad de estar en México y tuve muchos compañeros que querían ir a la MLS y a mí se me ha dado la oportunidad. Yo no la veo como un torneo menor, siento que es que muy superior a la mexicana.

Es tu tercera experiencia fuera de Honduras ¿qué debe de hacer para consolidarse en el extranjero?

He analizado mis salidas a México y Chile, ahora tengo un grado mayor de madurez en mí fútbol y creo que eso me ayudará para establecerme en la MLS.