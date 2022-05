Los cuartos de final de la Liga de Ascenso son historia y los equipos que se clasificaron a las semifinales ya están emparejados para luchar por ser los siguientes finalistas del certamen que dará el acceso a un club a la liga de máximo circuito de Honduras.

Juticalpa vs. Lone FC y Olancho FC vs. Parrillas One protagonizarán estos trepidantes duelos.

El OlanchoFC es el vigente campeón del certamen y el favorito para ocupar la plaza que dejó el Platense en la primera división. Los olanchanos están a cuatro juegos de ser de Liga Nacional.