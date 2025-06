Dubón reafirma su amor por Honduras: “No podría representar a otro país”

Houston, Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón demostró una vez más su profundo amor por su país. En días recientes circularon rumores sobre la posibilidad de que el catracho participe en el Clásico Mundial de Béisbol con otra selección, pero el jugador de los Astros de Houston fue claro al rechazar esa idea. En entrevista, el beisbolista declaró que, aunque hay jugadores que optan por representar a otros países, para él sería impensable hacerlo y también escuchar otro himno. "No iba a ser lo mismo, le digo a la gente. Hay personas que lo hacen, pero para mí no iba a ser igual. Es bien difícil escuchar el himno de otro país y tocar para otra bandera", expresó Dubón con firmeza.

Además, el catracho subrayó que no le afecta si nunca llega a jugar un Clásico Mundial representando a Honduras. “Aunque la gente diga que jamás voy a jugar con Honduras, no me importa”, agregó.

Dubón , quien continúa destacando en las Grandes Ligas, conectó hace pocos días su primer cuadrangular de la temporada 2025, demostrando que su rendimiento en el terreno sigue siendo de alto nivel.