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Trump llega a la final del Mundial: "Es difícil apostar contra Messi"

El presidente de Estados Unidos asegura que no tiene favorito, pero que no apostaría contra Messi.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 12:43 -
  • Agencia EFE
Trump llega a la final del Mundial: Es difícil apostar contra Messi

Donald Trump ya se encuentra en el estadio para ver la final Argentina vs España.
Nueva York, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi".

"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports.

"No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario.

Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.

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Agencia EFE
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