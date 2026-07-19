Trump llega a la final del Mundial: "Es difícil apostar contra Messi"

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi".

"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports.