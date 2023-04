Diego Vázquez habla de su futuro y le deja un ‘recado’ sus críticos

El entrenador argentino, Diego Vázquez, ha hecho un análisis del grupo de la Selección de Honduras en la Copa Oro 2023, donde enfrentará al poderoso México, Haití y Qatar.

Asimismo, se pronunció sobre las críticas que ha recibido desde aquella derrota ante Canadá, habló de su futuro y lo que se viene para la Bicolor.

En primera instancia, Diego Vázquez comentó que es un grupo fuerte el que les ha tocado en la Copa Oro.

“Todos los rivales son complicados, es un grupo bastante fuerte, hay que estar bien, estar a la altura, hay que hacer un buen torneo. No solo es México, Haití también es fuerte, a Qatar ya lo enfrentamos, lo conocemos, cambió de técnico y ahora me imagino que va a cambiar algunos detalles”, expresó Diego Vázquez en una entrevista para las Dueñas del Balón de TSI.

Sobre las críticas, esto ha dicho el seleccionador de Honduras: ”Pesimismo no me parece lógico, o estamos en Disney o estamos en el infierno, cuando le ganamos a Canadá era Disney y ahora es el infierno. Desde que tomamos la Selección nosotros en todas las fechas hemos sumado, hemos conseguido puntos, hemos ganado partidos, veníamos de 30 meses de no ganar, que son dos años y medio. Anteriormente no vi tantas críticas como ahora, Canadá en casa es fuerte y nadie pudo ganar ahí ni siquiera México y Estados Unidos”, recordó.