Xavi estalla y responde a sus críticos por haberse quejado del sol

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseguró que “por muchos memes” que protagonice en las redes sociales por haberse quejado del sol y del estado del campo del Getafe la pasada semana, no va a parar hasta que exista una norma sobre las condiciones de los terrenos de juego que favorezca el espectáculo.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Atlético de Madrid, a Xavi se le preguntó si le molestaba que se le hubiera criticado porque se quejó de que su equipo estaba acostumbrado a jugar sin sol, tal y como dijo tras el partido en Getafe.

El técnico del Barcelona aseguró que a él se le critica “por todo” y que personalmente no le molesta nada, porque sabe donde está. “A partir de ahí, ¿qué queréis saber, si me molesta el sol? Sí, me molesta el sol y no voy a cambiar de opinión”, comentó Xavi.

El entrenador egarense se alargó en la respuesta y afirmó que “por más memes que me hagan el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco”.

Y recalcó que en todo caso esta pregunta tendría que ir dirigida al entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores. “La pregunta es ¿por qué no regó el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo, por qué estaba más alto de lo habitual. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud porque en todos los deportes hay una norma sobre la superficie”, insistió.