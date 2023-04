Diego Vázquez estará en sorteo de la Copa Oro y la H tendrá amistosos

“Lo más seguro es que jugaremos estos amistosos en el exterior, todavía no se ha definido y después arrancamos jugando la Copa Oro el 24 de junio. Todavía no conocemos la sede porque podría ser que iríamos a jugar a Canadá, porque hasta después del sorteo nos dirán las ciudades donde jugaremos”, siguió Brevé.

La Fenafuth todavía no define a los rivales, pero podría ser de Concacaf, Sudamérica o Asiático.

“Podría ser de Concacaf, pero también en Conmebol no hay eliminatorias, también hay dos países en Asia que no tienen actividad. No sabemos todavía donde se jugarán, pero seguro que no serán en estadios donde se jugará la Copa Oro porque Concacaf bloquea estos escenarios”, afirmó Brevé.

“También podríamos jugar en otro país, pero no hemos concretado nada. De momento solo vamos al sorteo de la Copa Oro, la Concacaf nos envió los pasajes, no queda chance de ir a ver a los legionarios, salvo a Denil Maldonado que juega en Los Ángeles, pero ya hablamos con el club para que esté en Copa Oro. Entonces, no es algo que se consideró con el técnico”.

Los legionarios que disputarán la Copa Oro se conocerán en la primera quincena de mayo. Diego Vázquez tendrá que enviar un listado de 50 futbolistas elegibles para disputar el torneo ya que es fecha FIFA.

“Nosotros vamos a bloquear a los jugadores que necesitamos, ya es decisión del futbolista si viene o no, pero los equipos no se pueden oponer porque es Fecha FIFA”, dijo.

Al ser una de las peores selecciones de la Concacaf, Honduras cayó en el bombo 3 de la Copa Oro y enfrentará un grupo de la muerte con rivales de peso como Estados Unidos, México, Costa Rica o Canadá que son cabeza de serie; además de equipos como Jamaica, Panamá, Haití o Guatemala. Y el tercer lugar podría aparecer Qatar, equipo al que enfrentó en 2021 con Fabián Coito.