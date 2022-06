Desde su despacho, el presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala, le abrió las puertas a Grupo Opsa, donde exhortó a la población a apoyar esta nueva etapa de la Selección de Honduras bajo el mando del técnico argentino Diego Vázquez.

¿Qué sensaciones le ha dejado ver a Diego Vázquez en el banquillo de Honduras?

Contento, dejó muy bien a Motagua y ya necesitaba un cambio, y eso fue lo que pasó este año. Es un buen elemento, sabe bastante y tiene buen ambiente para seguir. Diego está contratado hasta el otro año que termine la Copa Oro.

¿Qué debería entregarle al fútbol Diego más allá de los resultados?

Yo creo que los resultados son los más importantes, pero sí tenemos que ir formando nuevos elementos y valores, personas que tengan la capacidad de jugar en la Selección y que puedan salir al exterior.

¿Le gustaría que Diego comandara el proceso hasta las eliminatorias?

Yo creo que sí. Sé que es diferente entrenar un equipo que una Selección, pero hay que apoyarlo. Yo digo que él tiene la capacidad, y apoyarlo como presidente de la Selección de Comisiones para que pueda salir adelante.

¿Considera que han cometido errores?

Bueno, al final uno no es perfecto. Uno trata de hacer lo mejor, tomar las mejores decisiones, y a veces las buenas decisiones salen y otras no. Por ejemplo: estábamos en una reunión en mi casa, era el proceso de Brasil y querían separar al que está de DT de Costa Rica.

¿Se refiere a Luis Fernando Suárez?

Sí, a él. Lo querían botar y estábamos don Rafael Callejas (QDDG), Alfredo Hawit y Rafa –Villeda- y yo; querían en ese momento hacer un cambio y estábamos a la mitad (de la eliminatoria) habíamos perdido y lo mantuvimos, tomamos la decisión de mantenerlo y al final nos llevó al Mundial. Esas son decisiones que tomamos y son correctas.

Me deja la sensación que fue un error traer a Fabián Coito y al “Bolillo” Gómez.

No, no fue un error. Con Coito íbamos bien y hasta el partido contra Canadá en Canadá se hizo un buen partido, contra El Salvador fue una cancha complicada y pudimos haber ganado el partido, empatamos, y con Estados Unidos jugamos bien el primer tiempo; pero al final no se dieron la cosas.

Hubo cambios, tal vez mal “coaching”, mala asesoría que le dieron a Coito y no funcionó, pero él es una persona que tiene mucho futuro y que hará cosas grandes.

Y al otro entrenador le dimos una papa caliente, ya era muy difícil y él hizo lo que pudo hacer, pero lo importante es que metió varios jugadores nuevos a jugar en las eliminatorias, y eso nos va ayudar para el futuro. Ya cuando él agarró la eliminatoria y perdió los partidos ya era muy difícil para recuperarnos y clasificar al Mundial.

¿Cómo están las finanzas de la Federación?

Eso le toca a la Federación y yo creo que nunca son buenas. Se gasta el ingreso y es menor lo que uno gasta, pero se ha podido mantener en estos cuatro años y hay futuro para el otro año y ver qué pasa para los siguientes cuatro años de esta eliminatoria.

¿Qué opina de las palabras del dirigente Rafael Villeda, quien semanas atrás declaró que si él era parte del fracaso, no tenía ningún problema en hacerse a un lado?

Nosotros aquí estamos tomando decisiones para que sean mejores. Queremos, como todos, que se clasifique a un mundial, que hagamos las cosas bien. Pero si hay que apartarse por la presión y ya no quieren, pues nosotros lo hacemos para ayudar, porque no queremos que salgan malos comentarios de parte de los periódicos, medios y redes sociales. Todo mundo se equivoca y si no estamos haciendo bien las cosas, yo creo que puede venir otra gente a ayudar. Mientras tanto estamos aquí, porque queremos seguir adelante y tener el objetivo de otra vez clasificar a un mundial.

Hay ciertas cosas que tenemos que hacer y que no nos toca a nosotros, por ejemplo: hay que cambiar la Liga Nacional, no puede seguir teniendo torneos cortos, en el sentido que duran dos meses y medio. Nuestros jugadores no tienen la capacidad de estar en un torneo dos meses y medio y jugar una eliminatoria o jugar un torneo de Concacaf, porque es muy poco tiempo. Si yo tengo un juego durante la semana no puedo como entrenador hacer un plan, si yo juego el domingo, lunes descanso, martes me preparo para el siguiente juego y el miércoles juego.

Hay cosas que se tienen que cambiar y por eso tenemos jugadores lesionados, eso viene a afectar. Otro tema son las canchas, hay que cambiarlas, no puede ser que a veces Honduras juegue mejor afuera de acá. Entonces hay que trabajar en mejorarlas, no nos toca a nosotros, pero como país tenemos que hacer esos cambios, y la Liga Nacional debe mejorar los torneos, alargarlos para que podamos jugar mejor en las eliminatorias o en estos procesos de competencia.