El entrenador Diego Martín Vázquez se presentó a la conferencia de prensa y brindó sus declaraciones sobre el duelo centroamericano.El DT sudamericano confesó que la H mostrará una versión más ofensiva a la que presentó ante la Albiceleste , pero no se atrevió a adelantar el 11 inicial.

Sobre los cambios que se pueden venir en comparación al juego ante los sudamericanos dijo: “Tenemos algunas ideas plasmadas y están todos bien, entonces seguramente tendremos algunos cambios, pero aún falta para el partido y como lo he dicho no me gusta dar el 11”.

Diego dejó claro que la Bicolor buscará ser más peligroso y reveló cuál es el valor de estos amistosos.

“Es obvio que en este partido debemos ser más protagonistas y tener más ambición, pero también es un amistoso que sirve para sacar conclusiones, para seguir mejorando y seguir creciendo”, acostó el seleccionador nacional.

Y siguió: “Hay que recordar que es poco tiempo el que tengo de estar a cargo solo van cuatro partidos y este sería el quinto que tiene esta selección que es bastante joven con un promedio de edad de 26 años. Todo lo que venga nos va servir para el futuro”.