Diego Vázquez previo al juego ante Argentina: “¿Cómo evitar ser goleados? No pensamos en escenarios negativos”

Para todo no (preguntas), para nosotros hay mucho sí. Esperemos que sea positiva, lógicamente, tenemos en cuenta el rival en frente. De allí estar ordenados para hacer nuestro fputbol, cuando tengamos la pelota darle un buen destino y hacer daño; cuando no lo tengamos estar ordenados para recuperarlo rápido”.

Si Honduras sale a jugar el partido golpe por golpe el resultado será negativo, y si sale a no jugarlo tampoco. ¿Cuál será la estrategia ante Honduras.

“Venimos de ganarle a Canadá, que fue primero en la eliminatoria por encima de México y Estados Unidos, donde no desentonamos e hicimos un buen partido, quizás eso sea un buen partido independientemente del resultado. Son sensaciones que tiene el juego que esperemos tenerla y seguir el camino que iniciamos anteriormente”.

Muchos aficionados hondureños en Estados Unidos esperan que Honduras no desentone enfrentando a Argentina. ¿Qué es que no desentonar?

“Para Honduras crecimiento, no siempre enfrentamos a rivales de esta categoría. Es un candidato al Mundial de Qatar, que viene de hacer una excelente eliminitoria y es el actual campeon de América. Esperamos hacer lo que hemos venido construyendo de cuadno empezamos en la Nations League en junio”.

¿A qué refieras que hay mucho sí?

“Lo dije porque las preguntas eran todas no y mucho pesismo, eso se convertirá en orgullo nuestro y tratar de hacer un buen partido, a eso me refiero cuando digo que hay mucho no. Tenemos que sacar ese carácter, esa valentía que debemos tener y agregarle buen fútbol”.

¿Cómo evitar que salir goleados?

“Nosotros somos muy positivos, me ocupo de todo y no pensamos en escenarios negativos. Ya después el ciclo del juego se verá, pero desde el vamos siempre enfrentamos los partidos positivos y no teniendo ese tacto como el que mencionaste”.

¿El desconocimiento que pueda tener Argentina sobre Honduras es una ventaja?

“Creo que es más importante lo que hace tu equipo que el rival. En ese sentido Argentina piensa más en el Mundial que en el juego ante Honduras. No creo que sea una ventaja, pero quizás sí, puedes ser y los podamos sorprender”.

Este negativismo cómo se transforma en positivmos? ¿Has tenido el tiempo?

“Yo no lo hablo, ustedes lo hablan, como las preguntas que recién le hicieron a Denil Maldonado. Hay que generar un ciclo positivo para cambiar eso, más para la gente de Honduras. Esperemos hacer un buen partido cambiar ese negativismo en algo positivo”.

¿Qué significa hoy andar la H en el pecho previo al juego ante su país natal?

“Lógicamente es lindo enfrentar al país donde nací, así como representar a la nación donde he vivido la mitad de mi vida e hice la mitad de mi carrera. Me siento bien, significa orgullo, desafío, pasión e ilusión, cosas positivas”.