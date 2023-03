Diego Vázquez habló tras derrota de Honduras y ausencia de Palma

“Lo que pasa es que hay una superioridad marcada, la realidad de Honduras no es la realidad de Canadá. En casa se le puede competir y acá nos costó mucho. Tenemos que mejorar en varios aspectos, cambié el sistema durante el partido, varias posiciones, pero bueno hay errores individuales y colectivos, hay que trabajarlos, nosotros tenemos poco tiempo de trabajo, hay que ir creciendo y mejorando, no es algo tan rápido”.

“Lógicamente fue muy claro que nos superaron, nos hicieron dos goles muy temprano en el partido, no estuvimos ordenados, cometimos errores individuales, nos costó mucho adaptarnos a la cancha, al clima, ellos manejan muy bien esa superficie, nos superaron y no hay mucho más para analizar”.

La Selección Nacional de Honduras fue vapuleada 4-1 por una superior Canadá en Toronto quedando al margen del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y dando una preocupante imagen en el campo.

“La Copa Oro es otro tema, tenemos más tiempo para trabajar, depende los rivales, vamos sacando conclusiones, vamos viendo sistemas, jugadores en cada posición, a ver cómo se adaptan. Creo que hay una suma de partidos, hemos hecho muy buenos partidos, lógicamente el de hoy no, pero nos sirve para sumar. Estos siete partidos que hemos tenido han sido positivos en el poco tiempo que tenemos”.

“Pasó que en Los Ángeles entrenamos con lluvia, con frío y bueno se refiere estuvo con gripe y bueno no pudo entrenar, solo hizo un buen entrenamiento, incluso el día de hoy todavía estaba agripado, hablé con él y no estaba bien para jugar”.

“Lo que pasa es que tenés que poner un jugador de buen pie y también resignado un poco en la marca, entonces como estaba el partido en el medio de jugar muy bien por dentro y abren, y tiene jugadores muy rápidos que llegan con mucha gente al área y si descuidas las zona central van a llegar con mayor facilidad, entonces por eso no se dio el partido, por ejemplo para Jorge (Álvarez)”.

ESTADO DEL VESTUARIO

“A nadie le gusta perder, ellos deben de hacer cicatriz, hay que pensar en lo que viene, corregir errores, sacar las cosas buenas que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, sabemos que ganar aquí es difícil, por la superficie, porque es la mejor selección de Concacaf, por el clima que es hostil, que no es normal para nosotros, tampoco es excusa y tuvimos que haber hecho un mejor partido”.

¿NOS FALTA MEJOR NIVEL COMPETITIVO Y QUÉ TAN LEJOS ESTAMOS DE CANADÁ?

“Una es competir de local, con nuestro clima, nuestra gente, que de hecho le ganamos de local. Otra cosa es competir en Canadá con el clima de ellos y ante su gente, no todos los partidos son comparables. Canadá es la mejor selección de Concacaf. Estuvo en el Mundial y bueno, Honduras está para pelear, está para seguir creciendo. Canadá no es un rival para el próximo Mundial ya está clasificada y bueno la realidad muestra es que tenemos que superar a El Salvador a Guatemala que ya le ganamos, a Panamá a Costa Rica y tenemos que estar en ese camino, tenemos que saber la realidad de dónde estamos y a partir de ahí empezar a crecer, no creerse ni más ni menos”.