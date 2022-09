Diego Vázquez habla sobre meter pierna a Messi en amistoso, los convocados y ¿naturalizados en la ‘H‘?

Diego Vázquez vive con emoción la previa del juego de Honduras frente a la Selección de Argentina el próximo 23 de septiembre en el Hard Rock de Miami. ‘La Barbie‘ ya tiene sentadas las bases sobre la convocatoria y cómo enfrentar al mejor jugador del mundo.

El argentino explicó con detalles cómo tiene las pulsaciones de saber que tendrá cara a cara a los mejores jugadores del mundo, pero más que un sentimiento (es argentino de nacimiento), quiere responsabilidad ya que los quiere vencer.

A pocos días del juego, Vázquez confiesa quiénes serán los jugadores que convocará. Tendrá a los mejores. Además, deja abierta la puerta para un futuro llamado a la Bicolor de jugadores naturalizados como el caso del colombiano Yustin Arboleda y el argentino, Jonathan Rougier.

Sobre cuidar a Messi ya que busca llegar bien al Mundial, Diego habla de que en el fútbol no existe el guante blanco, pues todos quieren un puesto en la cita en el Mundial de Qatar 2022 y cada quien meterá pierna cuando tenga que hacerlo. Aclara, se jugará intenso, pero con lealtad, contó al programa ‘Gol a Gol‘ de la radio HRN.

LA ENTREVISTA:

Análisis del juego de Argentina: “Es una linda oportunidad para disfrutarlo contra una potencia como Argentina y estar a la altura, pero si nos ponemos a especular no podríamos jugar contra nadie, más si en la última eliminatoria fuimos últimos. Los últimos tres partidos que hemos jugado en este proceso hemos sacado seis puntos y estos partidos son amistosos, para crecer, seguir evolucionando y llegar bien a los torneos que vienen”.

Los jugadores que convocará: “Vamos a considerar a los jugadores que vienen. La Selección está abierta para todos y a partir de allí veremos quien está elegible”.

Convocatoria de Choco Lozano: “Hablamos con Choco y se tenía que hacer un tratamiento en la rodilla y por eso no estuvo en los partidos de la Nations League, pero todavía no los elijo para este partido, pero obviamente los miraré a todos. Así como Argentina presentó una pre-lista de 32 al Mundial van 26, dejará afuera a seis, igual Honduras tiene una lista de 30 y van a quedar afuera varios”.

Todos tienen la puerta abierta: “En realidad, la selección es de sentido de pertenencia donde nacieron, igual nosotros al país que adoptamos como segunda patria. Yo no juzgo por lo anterior que pasó y las consecuencias; en este periodo que estuvimos contamos con la colaboración y todos los que llamamos. La selección tiene que ser sentido de orgullo, sentido de pertenencia y querer estar, no quiero pesimismo como el que había que tuvimos que cambiar”.

Posibles llamados de Rougier y Arboleda: “Vamos a ver, Jonathan ya es hondureño, igual el caso de Arboleda, y sin están disponibles y mejor de los que están los vamos a tomar en cuenta. En la Selección deben estar los mejores, pero esperemos, pero hoy por hoy hay buenos arqueros con condiciones, pero todo depende de la necesidad, del rival, no se dice que sí, ni que no. Si Jonny (Rougier) está a la altura de ellos podría ver si se puede llamar”.

Se siente más catracho que argentino: “Soy más hondureño... los últimos 25 años los pasé en Honduras, primero hay que respetar la H, después que termine el partido puede ser (pedirles fotos a sus compatriotas), pero hay que respetar los colores de la camisa hondureña. A cualquiera le gustaría enfrentar a Argentina con responsabilidad”

Fotos con Messi: “Quizá mis hijos, en ese aspecto lo voy a saludar. Sabemos que todo el mundo se quiere sacar fotos por la admiración, pero esos aspectos son muy espontáneos”

Un sueño enfrentar a Argentina: “Es algo muy lindo, yo siempre soy muy positivo, tanto jugador como técnico y estoy siempre casi seguro que estuve cerca, no me la dieron y ahora tengo el honor de dirigir este lindo país, yo tengo un sueño de ir al Mundial y ojalá que podemos estar en el Mundial del 2026 y ahora tengo esta oportunidad de estar al frente y siempre queremos más. El camino del aprendizaje nunca se termina, hay que seguir aprendiendo, siempre hacerlo con mucha responsabilidad y hay que disfrutarlo porque todo pasa rápido”.

La H lo ha vuelto a subir a lo más alto: “Me puse contento, me llamó la familia de Argentina, de algunos programas de Argentina, me siento orgulloso de poder hacer un gran partido, de disfrutarlo, de alegría de enfrentar a una potencia es una alegría”.

Ya sabe cómo juega la albiceleste: “Me acuerdo de ese partido de Argentina y Honduras, siempre tenemos la ilusión de ganar, ese será el objetivo, hacerlo con responsabilidad, hacer un gran partido, estar atentos, concentrados en el juego, eso lo vamos a transmitir porque hemos estado viendo partidos. Vienen de ganarle 3-0 a Estonia, también a Italia. Honduras también tiene jugadores fuertes que le pueden hacer partidos y esperamos hacerlo el día 23”.

No quiere individualidades: “El fútbol es de equipo y no individualidades, hay que formar un equipo; esperemos trabajar como equipo y a partir de allí construir muchas cosas. Necesitamos el apoyo de todos, y como lo he dicho, no de un jugador que haga todo, es estar al servicio del equipo dando lo mejor de sí, cada uno en su rol. Muchas veces se confunden los roles, he visto a muchos opinar de técnicos, igual ustedes los periodistas deben opinar como periodistas y si lo seguimos haciendo iremos creciendo”.

Van a jugar de tú a tú y meter pierna: “Respetamos todas las opiniones, en el fútbol siempre hay riesgo (de lesiones) porque todos se juegan algo, se juega prestigio, jerarquía. Argentina quiere ritmo para llegar al Mundial y se juega cosas importantes, Honduras también porque quiere crecer. En el fútbol nadie te regala nada y no existe el guante blanco, ya si un jugador se cuida y piensa en lo que viene, tampoco sirve, en ese aspecto vamos a intentar hacer un buen partido sin mala intención, solo hacer nuestro fútbol. Si se dio una lesión como esa (de Messi ante Honduras en 2016), fue accidente porque nosotros transmitimos la lealtad porque es juego, no queremos decir que no ir fuerte a la pelota, pero cuando no la tenés tienes que ir a presionar”.

Inicia concentración: “A partir del 18 de septiembre tendré a los jugadores porque es fecha FIFA y si estos equipos de Honduras llegan a la final de Concacaf, no los tendremos para la fecha de octubre, pero para estos juegos es obligación tenerlos. Probablemente en la semana del 15 se daría la lista ya que el 18 tendremos que estar concentrados”.

Salida de Edwin Rodríguez: “Me pone contento por él, ojalá que se le dé, es un jugador que viene creciendo y es importante que de ese salto para que mejore en su carrera; sería otro jugador que está en Europa”.

Rigoberto Rivas podría volver a la Bicolor: “Lo hemos estado viendo, como a todos, tenemos las plataformas y con un clip vemos todas las jugadas y los índices. La H está abierta para todos y veremos si lo convocamos para ahora o los próximos juegos”