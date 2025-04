'Cholo' Simeone advierte a futbolisas del Atlético Madrid

Madrid

Este miércoles habló de ello. "Me conocen bastante. Está muy claro el perfil de futbolistas que necesitamos y que siempre le han hecho bien al Atlético de Madrid. No es de esta etapa mía, sino de la historia del club. Siempre se ha necesitado gente con carácter, personalidad, con trabajo, con un pensamiento primero en equipo que desde lo individual y, por suerte, en este camino largo que llevamos, por eso hemos estado tanto tiempo acá, hemos tenido esos futbolistas", expresó cuatro días después en la rueda de prensa.

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, expresó este jueves que su equipo busca "el perfil de futbolistas" que "siempre le han hecho bien" al club rojiblanco, no sólo en su etapa, sino en "la historia", con "carácter, personalidad, trabajo y un pensamiento primero en equipo desde lo individual".

"Los entrenadores no somos magos, no somos adivinos, simplemente buscamos algo que se represente. Y soy un afortunado. Hemos estado catorce años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol", abundó el entrenador argentino tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, a la espera de recibir este jueves al Rayo Vallecano en el estadio Riyadh Air Metropolitano.