Dereck Moncada debuta con Lugano rumbo a Conference League: recibió fuerte falta

Suiza.

El futbolista hondureño Dereck Moncada vivió una noche especial al disputar sus primeros minutos oficiales en el fútbol europeo con el Lugano FC de Suiza. El catracho de 18 años hizo su estreno rumbo a la UEFA Conference League y tuvo una actuación destacada en la victoria 1-0 sobre el Dukagjini de Kosovo, correspondiente al partido de ida de la segunda ronda clasificatoria.

El joven delantero ingresó al terreno de juego al minuto 68 en el Stadio Comunale di Cornaredo y rápidamente se convirtió en una de las principales amenazas ofensivas del conjunto suizo. En poco más de 20 minutos sobre la cancha, Moncada demostró su capacidad para desequilibrar, participando en varias acciones de peligro.

Una de las oportunidades más claras llegó cuando conectó un potente disparo que terminó impactando en el poste, quedándose muy cerca de marcar su primer gol en una competición europea. El catracho también fue protagonista en la recta final del encuentro al generar la jugada que dejó con un hombre menos al equipo visitante.