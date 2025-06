"Dembélé se merece el Balón de Oro"

París, Francia.

"Claro que estoy con Ousmane. No es algo en lo que esté pensando, sé que os gusta a los medios. La Liga de las Naciones puede aportar elementos de repuesta, pero también el Mundial de clubes. No quiero hablar de Yamal, sería oponerle a Ousmane . Si me dan a elegir, Ousmane al cien por ciento. Con su temporada lo merece ", señaló.

Para Deschamps el duelo de este jueves no será una revancha: "Ha pasado ya mucho tiempo. No quiero acordarme del partido de la Eurocopa, España fue superior. Pero me fui con la sensación de que no estuvimos lejos. No estarán los mismos jugadores. Queremos jugar la final el domingo.