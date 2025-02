David Suazo habla de su hijo Luis Suazo y el boleto al Mundial Sub-17

San Pedro Sula, Honduras.

La celebración de Honduras tras clasificar al Mundial Sub-17

Tiene para mucho, la Federación no puede decir que no hay, lo importante va a ser seguir en este camino, que no sea ni la última vez de estas clasificaciones. En el estadio había gente, es bonito porque por la emoción se llena, eso hay que darle mérito.

Varios jugadores de afuera fueron convocados, ¿qué tan importante es darle el salto de calidad a los jugadores de afuera a los nacionales?

No es tanto la importancia que le puede dar a los muchachos de afuera, sino que es te marca la distancia en que tenés a otros muchachos, eso es un plus, no te vienen a quitar el puesto. Esto quiere decir que los muchachos convocados de afuera vinieron a ayudar a este grupo que estaba conformando, estamos felices.

¿Cuáles son las diferencias que tenía David Suazo con Luis Suazo?

Creo que son dos situaciones diferentes, las comparaciones son feas, yo soy lo soy, mi hijo tiene un camino, tiene 16 años, dejémoslo caminar, que siga trabajando, la verdad que estoy contento por lo hecho por él y el grupo. Es un grupo que demostró que tiene ese pegue con La H.

¿Qué le dijo a su hijo previo a este partido?

Que ya habían hecho mucho para no poder probar y darlo todo.