Darvis Argueta, el joven hondureño que le dijo adiós al fútbol por culpa de la delincuencia

Nueva York, Estados Unidos.

Tristemente las carreras de algunos futbolistas se han visto terminadas antes de lo pensado y en Honduras no ha sido la excepción en los últimos años. Allá por el 2015, el nombre de Darvis Argueta comenzaba a sonar en el fútbol hondureño luego que fue goleador insaciable en Torneos de Reservas con Marathón. Debido a su buen rendimiento, posteriormente pasó al primer equipo en donde fue parte de la plantilla que logró el título de Liga Nacional en 2018 bajo el mando de Héctor Vargas. En los campeonatos juveniles, Argueta marcó un total de 22 goles y su debut en primera fue ante Victoria, siendo el colombiano Jairo Ríos el entrenador que le brindó la oportunidad. En la Liga Nacional pudo convertir en cuatro ocasiones, siendo una de sus víctimas el Real España. Sin embargo, la ola delincuencial frustró el sueño de Darvis apenas a sus 19 años de edad y lamentablemente se vio en la necesidad de salir huyendo de Honduras rumbo a Estados Unidos. “Es una larga historia. La verdad te seré concreto, recibí muchas amenazas de muerte por parte de extorsionadores y maras en Honduras, por eso decidí venirme a Estados Unidos con mi familia”, comenzó relatando el nacido en la ciudad de El Progreso en charla Exclusiva con Diario LA PRENSA.

Argueta tuvo cinco temporadas en primera y no oculta su tristeza al recordar que se vio obligado a decirle adiós al fútbol profesional: “La verdad que es decepcionante, uno queriendo luchar por sus sueños y que se lo terminen de esa manera es lamentable,” puntualizó. El 18 de diciembre del 2020, el exjugador del Marathón decidió emprender el viaje a territorio estadounidense y en la actualidad con 26 años de edad labora como ayudante de bartender, un trabajo que disfruta al máximo. ENTREVISTA CON DARVIS ARGUETA ¿Hubo algún tipo de atentado que terminó por provocar su salida de Honduras? “En una ocasión estaba almorzando con mi familia cuando me dejaron una nota afuera de mi casa, me decían que familiares querían hablar conmigo y me pusieron un número de teléfono.” “A eso no le paramos bola pero si se lo comenté a la familia, días después consiguieron mi número y me lanzaron amenazas”. Me imagino el temor en usted y su familia. Fue una situación fea ya que además, mi hijo en ese entonces estaba por cumplir su primer año de nacido. ¿Qué tan importante ha sido su familia en todo este proceso? “Sin el apoyo de ellos nunca hubiese podido cumplir cada una de mis metas y sueños, ellos han sido fundamentales en mi vida.”

¿Se arrepiente de haber dejado el fútbol profesional? “A pesar de todo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.” ¿Pese a qué tenía olfato goleador y pudo haber llegado lejos como futbolista? “La verdad sí. Dios es el que decide tu futuro y lo que es mejor para uno, entonces no me puedo quejar. Gracias a Dios ahora estoy bien, tengo salud y felicidad, es más que suficiente para seguir luchando en la vida.” ¿Considera que no recibió el apoyo debido? “Te mentiría si te dijera que los directivos no me apoyaron, ellos sí lo hicieron. La verdad fueron algunos entrenadores que me reservaré los nombres, después que se fue el profe Jairo Ríos llegó uno que no le gustaban los jóvenes.” Mucha afición del Marathón se llegó a ilusionar con usted. Lo miraba como el futuro goleador del equipo. “Sí, honestamente me gané a la afición del equipo verde con mucho esfuerzo y sacrificio.” ¿Alguna mala anécdota que vivió como futbolista en Honduras? “Era uno de los goleadores en los torneos de reservas y nunca me llamaron a las selecciones menores. Luego una lesión del tendón de Aquiles que fue muy complicada ya que estaba en uno de mis mejores momentos.

NUEVO GIRO EN SU VIDA Cuénteme sobre su trabajo en Estados Unidos. “Acá trabajamos como ayudante de bartender durante cuatro días, de lunes a jueves. Además, los fines de semana juego al fútbol a nivel burocrático y me va muy bien.” ¿Qué tal esa experiencia? “No era mi sueño, pero Dios así lo quiso y por lo tanto no me quejo ya que estoy con toda mi familia, tantos padres hermanos y mi hijo.” En cuanto a lo económico,¿se gana más como bartender qué de futbolista en Honduras? “Uff es exagerado (risas). Con decirte que en una semana lo saco, estoy bendecido en Estados Unidos.” ¿Cuánto tiempo lleva laborando? “Ya voy a cumplir un año.”

Y los fines de semana. ¿En qué equipo y Liga juega en Estados Unidos? Juego en un parque que se llama Flushing, es muy famoso aquí en Nueva York, jugamos en tres diferentes ligas y la pasamos muy bien.” ¿Ha pensando en volver al fútbol profesional o ya tomó la decisión de no seguir? “Honestamente que si hubiera una oportunidad me gustaría volver a probarme en la Liga Nacional.”