Fenafuth se defiende y se pronuncia tras convocatoria de Keyrol por Estados Unidos

MAYNOR FIGUEROA

Gerardo Ramos explica que siempre le han solicitado al excapitán de la Selección de Honduras que lo prestara para ser convocado y hubo negativa, y sus razones tendrán.

“Hablé con Maynor y su esposa y me confirmó; sí, nos han invitado (de Estados Unidos), pero en esta institución como Liverpool lo primordial es la educación y no lo cedió. Yo hablé con Maynor para traerlo a una Selección Sub-17 y me confirmó que estaba cargado, con el estudio y me mandó hasta los calendarios”.

Y es que Maynor Figueroa, como padre del futbolista, siempre busca lo mejor para su hijo, es por eso que lo ha dejado para que él decida lo que quiere, pues al tener tres pasaportes, sin duda tomará la mejor decisión.

“A nosotros no nos confirmaba nada Maynor, si bien es cierto es el papá y todo, él ha de querer que juegue con Honduras, Maynor ya conoce el engranaje de Honduras. Nosotros hemos estado hablando esto y por eso me tocó a mí hablar. Él nunca me dijo que no, pero me dijo claro que el cipote tenía que pensarlo porque tenía tres pasaportes, y dos de ellos son de naciones de primer mundo (Estados Unidos y Reino Unido). Nunca me dijo Maynor ni Sandra que no ni que sí, ellos lo dejaron a la decisión del muchacho”.