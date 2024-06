Cuba se quedó en el país y disputó amistoso contra equipo hondureño

El combinado caimanés no se presentará frente a los “Leones del Caribe” pese haber ganado su primer juego ante Antigua y Barbuda este domingo. No obstante, esto no detuvo a los cubanos de mantenerse en ritmo tras el debut ante Honduras, donde cayeron 3-1 en Tegucigalpa el pasado jueves.

La presentación de Cuba se quedó en el país catracho por el fin de semana para así sostener un partido amistoso contra un equipo de Segunda División de nuestro fútbol, el cual realizaron este domingo por la mañana.

Los dirigidos por Yunielys Castillo se trasladaron hacia Campamento, Olancho, donde se midieron al Meluca FC, club que se mantuvo sin actividad durante siete semanas tras quedarse en fase de grupos en el torneo Clausura 2024.

Finalmente, el partido resultó beneficioso para Cuba ya que su selección ganó 2-1 al conjunto de la Liga de Ascenso de Honduras. Los caribeños volverán a la actividad en el mes de septiembre por la Concacaf Nations League, donde también comparten grupo (B) con la Bicolor.